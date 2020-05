GdS | La Lazio va all’attacco di Suarez, un “bisonte” a caccia di nuovi gol

Giovane attaccante, forte fisicamente, goleador in crescita. La Lazio accelera le sue attenzioni verso Luis Suarez, 22enne, colombiano, soprannominato «il bisonte» per la sua potenza in area, bomber del Real Saragozza. È diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare la prima linea biancoceleste in vista della Champions. Le strategie del d.s. vanno verso un quarto attaccante da aggiungere al reparto che parte da Immobile e Correa. L’idea di allargare le scelte in prima linea, in fondo, è scattata già a gennaio quando è stato architettato l’assalto a Olivier Giroud proprio per potenziare ulteriormente il settore offensivo, visto l’ingresso in zona scudetto.

SITUAZIONE

Tare, in vista del prossimo mercato, ha spostato il mirino della Lazio verso un elemento in grado di poter essere pure un investimento per il futuro. Luis Suarez, omonimo dell’attaccante del Barcellona, è esploso in questa stagione con il Real Saragozza nella Segunda Division (Serie B). Ben 17 reti in 29 presenze con il club spagnolo che ha prelevato in prestito dal Watford. Ha passaporto spagnolo, scade nel 2022 il suo contatto col Watford che lo valuta sui 10 milioni di euro. Suarez ha gli stessi agenti di Luis Alberto, quelli della You First Sport. In occasione proprio del rinnovo di Luis Alberto, la Lazio porterà avanti l’operazione per Luis Suarez, che già due settimane fa non nascose i suoi orizzonti di mercato: «L’interesse più forte è della Lazio». Una trattativa pronta ad arrivare alla meta.

Gazzetta dello Sport

