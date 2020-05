Mazzoleni: “Sono per la ripresa in totale sicurezza. Derby di Roma? Unico, del 26 maggio ricordo la felicità di Lulic”

Paolo Silvio Mazzoleni, ex arbitro, ed ora arbitro numero 1 del Var, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione che si è vissuta e si sta vivendo ancora oggi a Bergamo, sua città natale, ma non solo: dalla possibile ripresa del campionato alla sua esperienza nei derby di Roma come arbitro, come addetto al Var e arbitro di porta. Queste le sue parole: “Quello che è accaduto a Bergamo è qualcosa di incredibile, la pandemia ha distrutto un’intera generazione. Quando ho capito che la cosa era grave? L’immagine dei carri armati che portavano le bare credo resterà nella mente di tutti, ma io ricordo chiaramente l’arrivo di questi mezzi militari già a inizio marzo, se non a fine febbraio. Ora la situazione va migliorando, non entro nel merito delle chiusure fatte o no, questo vorrebbe dire tornare indietro mentre ora bisogna solo guardare avanti. La nostra è una zona molto operativa, piena di artigiani che hanno voglia di lottare, di reagire, anche se la Comunità avverte questo peso. C’è molto ordine, quando esco a fare la spesa si percepisce, un ordine pazzesco figlio anche della paura. Ho un caro amico che ha appena aperto un ristorante, lui è combattivo ma l’altro giorno mi ha detto che probabilmente non riaprirà, nonostante il nostro spirito. Lo ripeto, il nostro è un popolo spaventato. Uscire per lavorare e per salvare la propria attività”.

Sulla possibile ripartenza del campionato, Mazzoleni esprime la sua voglia di ripresa: “Io di natura sono molto ottimista, mi piacerebbe tornare il prima possibile alla normalità, vorrebbe dire anche riprendere la serie A, ovviamente nella massima sicurezza. Lo dico senza falsi moralismi, giocare regalerebbe speranza e ottimismo. Già in situazione normale, arbitrando a porte chiuse sembra vivere una situazione irreale. Da addetto al Var ho assistito a Juventus-Inter, dello scorso 8 marzo. Match bellissimo sulla carta, ma già si avvertiva una situazione molto anomala, i giocatori sembravano spaventati. Il calcio è fatto per il pubblico. Il messaggio è che sono per la ripresa in totale sicurezza. Quando sono per strada la gente per prima cosa mi chiede se riparte la serie A e quando”.

Per concludere l’ex arbitro ha espresso il suo pensiero sul derby di Roma: “Ho fatto molti derby, ma per fascino, preparazione e sfottò, quello di Roma resta qualcosa di unico. Ricordo in particolare il valore che viene dato dagli stessi giocatori al derby, sanno che un gol in quella gara segnerà la loro storia. Del 26 Maggio ricordo la gioia di Lulic al momento del gol, così come la determinazione di De Rossi”, ammettendo che oltre al campo, ha dato un’occhiata sugli spalti ed alle coreografie: “Io sono molto concentrato ma di questa parte dello spettacolo non mi voglio perdere nulla”.