Regione Lazio, Zingaretti annuncia gli aiuti al settore sport

Negli aggiornamenti su “Regione vicina”, il pacchetto di provvedimenti a contrasto della crisi provocata dal coronavirus nel Lazio, non manca il settore dello sport. Sono previsti infatti, ha spiegato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in una video conferenza, “5,2 mln per associazioni sportive dilettantistiche e famiglie e prevede quattro misure principali: il sostegno agli affitti per le associazioni sportive con contributi fino al 40% a fondo perduto per pagare l’affitto delle strutture, l’abbattimento fino all’80% dei canoni di locazione negli edifici Ater e riduzioni sui canoni di concessione nelle aree demaniali”.

E ancora, “il sostegno straordinario per manifestazioni e attività ordinaria delle Asd prevede un contributo fino a 5mila euro per la ripresa delle attività, compresi oneri di gestione, utenze e interventi di sanificazione. E’ previsto il finanziamento di circa 240 progetti”. “Sono anche previsti dei buoni sport per le famiglie destinati a ragazzi e over 65 con un reddito familiare Isee fino a

20mila euro. Abbiamo anche previsto 8Mila voucher da 100 euro per garantire la pratica sportiva agli under 26 di famiglie in difficolta’ economica, la misura e’ diretta ai giovani e ai possessori di Lazio Youth Card”, ha precisato Zingaretti. Lo riporta Adnkronos

Il Presidente della Regione Lazio, inoltre, ha parlato anche del tema riaperture sostenendo una posizione positiva sempre tenendo conto dei dati delle curve epidemiologiche. Zingaretti è stato chiaro: si riapre quando le date delle aperture saranno in linea con gli esiti del monitoraggio della curva epidemiologica “fatto di concerto con il Governo regione per regione, valuteremo settimana per settimana cosa aprire”.

Dunque bar, esercizi commerciali, stabilimenti balneari apriranno “ma solo in totale sicurezza per evitare di dover richiudere dopo”.Zingaretti è tornato più volte sul tema delle riaperture ma in sicurezza e ha sottolineato anche l’importanza che una struttura possa essere percepita da chi ne fruisce come sicura. Lo riporta Askanews

