Leiva: “In famiglia siamo tutti tifosi del Liverpool. La Lazio mi ha accolto a braccia aperte, qui è tutto fantastico”

Dopo l’esperienza di 10 anni al Liverpool, lasciando un bellissimo ricordo nei cuori dei tifosi Reds, Lucas Leiva si è conquistato anche quelli dei tifosi della Lazio. Dal 2017 in biancoceleste, ha già conquistato tre trofei (una Coppa Italia e due Supercoppe Italiana), prendendosi le chiavi del centrocampo di Inzaghi. Intervistato dal canale tv ufficiale del Liverpool, durante la trasmissione “Legends in Lockdow”, ha ripercorso la sua esperienza in Inghilterra, parlando anche del suo rapporto con il mister dei Reds, Jürgen Klopp, per poi arrivare alla Lazio: “L’anno dopo che me ne sono andato, abbiamo perso in finale. Ho incontrato i ragazzi qui a Roma, in occasione della semifinale di Champions League contro la Roma nel 2018. Ma, naturalmente, sono stato davvero felice quando la stagione successiva il Liverpool ha vinto la Champions. Mio figlio, la mia famiglia, ora siamo tutti tifosi del Liverpool. È stato un grande risultato e sono davvero felice perché, a Liverpool, vivono così tante persone con cui sono ancora in contatto e a cui tengo molto. Certo, pensi sempre: “Se avessi aspettato ancora un anno…”, ma a dire il vero, non ero felice. Quando non sei felice, non ha senso continuare. Ad essere sincero, è meglio vedere il Liverpool vincere e sono anche felice di giocare. Come tifoso sono davvero felice. Certo, vorrei averla vinta, ma l’ho vinta come tifoso diciamo”.

Dopo il suo ricordo in maglia Reds, Leiva ha affrontato il discorso Lazio, parlando dal suo arrivo in biancoceleste, fino alla stagione attuale: “È stata una nuova sfida per me. Un club che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha dato molte responsabilità quando sono arrivato, perchè, venendo da Liverpool, dovevo portere l’esperienza alla squadra. Da quando sono qui abbiamo vinto tre titoli, ora siamo secondi in campionato ed è stato fantastico, a dire il vero. La famiglia si è stabilita molto bene, il tempo è fantastico. Quindi è stato tutto positivo dal giorno in cui sono arrivato, sono davvero felice. Come ho detto, volevo giocare e mostrare di nuovo il mio valore in una nuova sfida e sono stato in grado di farlo, quindi anche questo è molto importante”.

Per concludere ha raccontato il suo rapporto con Jürgen Klopp, attuale allenatore del Liverpool e mister dei suoi ultimi anni in Reds: “Ho imparato molto con lui. Ho giocato anche come difensore centrale: non direi che non ero felice ma non è la mia posizione, ma ho imparato che quando lavori duro devi essere paziente. La mia carriera a Liverpool è sempre stata così: pazienza, continua a provare e non mollare. Con Jürgen è sempre stato lo stesso. Mi ha trattato con rispetto, e soprattutto quando era il momento per me di andare via, è stato davvero bravo. Mi ha dato fiducia e la libertà di scegliere di trasferirmi in Italia”.



