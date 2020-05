Marco Bellinazzo: “Per la Roma l’epidemia è stata un cigno nero, si stimano 110 milioni di rosso”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Marco Bellinazzo, noto giornalista del Sole 24 Ore, analizza la catastrofica situazione economica causata dal Coronavirus. In un’emergenza come quella attuale tutto si lega a tutto, perdite in un settore ne comportano altrettante in altri, e il calcio non ne è escluso. In un intervista rilasciata a Il Romanista Bellinazzo spiega: “Il default è un’ipotesi estrema, ma i danni economici saranno gravi. Il sistema calcio già produceva ogni anno dai 200 ai 300 milioni di perdite. È normale che l’emergenza sanitaria peggiori questa situazione. Prima i danni erano delle ipotesi, ora sono reali. Ad oggi ci sono mancati ricavi per circa 150 milioni a causa della chiusura degli stadi. Danni che si possono già mettere anche sul bilancio dell’anno prossimo perché è molto difficile immaginare stadi aperti senza la diffusione di un vaccino”. Si passa poi all’analisi del caso Roma, che da tempo stava portando avanti una trattativa a trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della società. Trattativa che, pur non essendo saltata definitivamente, si è sicuramente bloccata a causa della pandemia ed ora, come spiega il giornalista, le richieste di Pallotta dovranno essere riviste: “Sicuramente non può essere più considerata valida la cifra di 710 milioni. Al momento si ragiona su una forbice che varia tra i 500 e i 600 milioni. Difficilmente Pallotta e soci accetteranno offerte sotto questa cifra”. Bellinazzo fa poi il punto sulle conseguenze che subirà la Roma dal punto di vista economico-finanziario:“Il club ha dovuto affrontare un’emergenza doppia perché senza Champions ha perso almeno 50 milioni che arrivano a 100 se si considera anche questa stagione. La previsione di bilancio di 110 milioni di rosso è il riflesso di questa complicatissima situazione. Un segnale importante è arrivato da Pallotta visto che ha confermato l’impegno a completare l’aumento di capitale per supportare finanziariamente il club. Il tema è capire quanto questo sostegno finanziario riuscirà a contenere l’impoverimento della Roma. È chiaro che senza Champions il club dovrà fare dei sacrifici sul mercato e accelerare sulla riduzione del monte ingaggi per riportare in equilibrio i conti in un conteso in cui tutta la Serie A vedrà ridurre le entrate. Il default in questa stagione è ipotesi estrema, il vero problema è l’anno prossimo” Conclude: “Per la Roma l’epidemia è stato un cigno nero”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: