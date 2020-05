Una “Banda” pronta a scrivere la storia, capitanata da Maestrelli: 46 anni fa il primo indimenticabile e folle scudetto laziale

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chianaglia, Frustalupi, D’Amico: una formazione, ma non solo. Un vero e proprio mantra. Un canto da recitare a memoria. Una poesia che non ti stancheresti di ripetere. Una canzone che ti entra in testa e non ti lascia più. Undici nomi indimenticabili, undici uomini che hanno scritto la storia, guidati da una personalità di spessore come quella di Tommaso Maestrelli e capitanati dal presidente Umberto Lenzini, due tra i biancocelesti più amati di sempre. E poi ancora Avagliano, Moriggi, Facco, Labrocca, Paris, Polentes, Tinaburri, Borgo, Inselvini, Manservisi, Mazzola, Tripodi, Chimenti e Franzoni. Quel primo indimenticabile e folle tricolore rimarrà per sempre la prima pagina da leggere e rileggere del libro della S.S.Lazio, con affetto e nostalgia, lacrime di gioia ma anche di emozione per un’impresa che non ha avuto eguali.

Esistono le leggi scritte, la razionalità e la presa di coscienza ma, fortunatamente, anche il surreale ed i sogni: era il 12 maggio del 1974 e la Lazio vinceva il primo scudetto della sua storia. Un traguardo impensabile per molti, per i più, ma non per i protagonisti. Era un’Italia spaccata quella di quel periodo, divisa proprio come lo spogliatoio laziale che, nonostante tutto, metteva il cuore in campo, superando ogni logica e ogni diatriba interna. Durante le gare contava solo la maglia e l’obiettivo era solamente uno: vincere. Questo perché la storia, prima di scriverla, si fa…in campo. E per citare la frase di un noto film “Noi non supereremo mai questa fase”, quella dei 90’ minuti che raccolgono attimi di storia che tolgono il fiato: un’azione, una rete, un’esultanza; questi i punti imprescindibili dei tifosi biancocelesti, degli innamorati laziali.

A 46 anni di distanza da quell’emozionante giornata si può tranquillamente affermare che quelli sono stati anni difficili, ma fondamentali per la storia gloriosa e ultracentenaria della prima squadra della Capitale. Da Mestrelli a Inzaghi: un volo lungo 120 anni. Ora “Vola Lazio vola” nel nome del “Maestro che su ce sta’ a guarda’” e che veglia sulle imprese, le vittorie ed i traguardi raggiunti negli anni. E chissà, magari anche su quelli che potrebbe portare questa stagione, qualora ripartisse.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: