Roberto Baronio, ex centrocampista biancoceleste in una diretta instagram con la pagina Il cuoio ha raccontato il proprio passato alla Lazio: “La Lazio di Cragnotti era fatta di campioni esemplari: loro andavano a mille e io non potevo permettermi di non dare il massimo davanti a Salas, Mancini, Crespo e tutti gli altri. Io non giocavo tanto per demeriti miei quanto per meriti degli altri. In seguito è arrivato un allenatore a cui non piacevo e ho avuto difficoltà. Nel mio attuale ruolo di allenatore non mi ispiro a qualcuno in particolare, prendo da tutti cose positive e negative. Ad esempio Delio Rossi, grande allenatore sul campo, a livello di gestione era l’opposto di Eriksson. Con Delio Rossi, il martedì sapevo già che la domenica non avrei giocato. Basta poco per far sentire importanti i giocatori, non essendo mai incitato o corretto durante l’allenamento l’entusiasmo lo perdi”.

