ESCLUSIVA LATIUM | Cucchi: “Il presidente Calleri mi accusò di essere romanista. Il 14 maggio non ho trattenuto le lacrime”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Latium, il giornalista Riccardo Cucchi ha ripercorso i momenti più emozionanti della sua carriera. Compreso, ovviamente, lo scudetto del 14 maggio:

“Il pomeriggio del secondo scudetto è stato magico. Nessuno, a quel tempo, sapeva che tifavo Lazio. Ho provato emozioni fortissime: è stato difficile conciliare il mio tifo con la professionalità. Nel mio lavoro avevo l’obbligo di rispettare tutte le passioni dei tifosi. Al termine della telecronaca non trattenni le lacrime però.

Mio figlio quel giorno era all’Olimpico, io ero destinato a Perugia perché la Juve, essendo prima, aveva la precedenza. Non potevo cambiare le regole, non sarebbe stato corretto nei confronti dei mie colleghi. Ma se non ci fosse stata l’interruzione, io non avrei potuto dire: “La Lazio è campione d’Italia”. Tutto l’Olimpico stava ascoltando le mie parole in quel momento.

Sinceramente non avrei mai pensato che sarebbe andata a finire così. Sono successe tante cose particolare. Circostanze incredibili. A Perugia quella mattina c’era un sole incredibile, poi il diluvio. Qualcosa doveva succedere.

Una volta, il presidente Calleri mi accusò addirittura di essere romanista. Questo per dire quanto fossi attento a non far trasparire la mia passione per la Lazio. L’ex presidente non voleva crederci.

La squadra del 99 secondo me era anche più forte di quella del 2000. Quella stagione fu strana e particolare per come finì: dominò e poi perse. Quella successiva invece, per certi versi, fu analoga. Ma questa volta fu la Lazio a festeggiare. Nel 1974, all’età di 21 anni, andavo in curva e in trasferta. Non perdevo neanche una partita.

La squadra di Inzaghi assomiglia più a quella di Maestrelli invece che a quella di Erickson. Quella del 2000 era davvero troppo forte. Credo che se il campionato non fosse stato interrotto, Inzaghi avrebbe potuto giocarsi lo scudetto fino all’ultimo. Se adesso dovesse riprendere credo che sarà “un’altra stagione”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: