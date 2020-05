Valente, deputato M5s : “Se il Cts non modifica il protocollo il campionato di calcio non ripartirà”

“In questi giorni stiamo assistendo a un confronto serrato tra il Comitato Tecnico Scientifico e la Figc per stilare un protocollo condiviso che possa garantire la ripresa del campionato, ovviamente nella massima sicurezza. Ma gli ostacoli non sono pochi, come la questione della responsabilità civile e penale dei medici sportivi o la messa in quarantena dell’intera squadra nel caso di un calciatore positivo al Covid-19: se al primo contagio – cosa che plausibilmente accadrà – si deve bloccare tutta la squadra, è evidente che a queste condizioni il campionato di calcio non ripartirà. Per questo credo sia necessario trovare soluzioni alternative a quelle prospettate guardando a tutti gli altri Paesi europei che proprio in questi giorni hanno annunciato la ripartenza. Dobbiamo battere tutte le piste possibili per far ripartire quel che rappresenta un’enorme industria che genera spettacolo e intrattenimento dando lavoro a oltre 120mila persone. Il calcio, piaccia o meno, rappresenta un assetto fondamentale del Sistema Paese a livello sportivo, economico e sociale e come tale va trattato”. Lo dichiara Simone Valente, deputato del Movimento 5 stelle, a margine dell’informativa urgente del ministro Spadafora in Parlamento. “Penso che l’impegno delle istituzioni debba andare nella direzione di salvaguardare per intero il sistema sportivo, cercando di non far fallire neanche una società salvaguardando il più possibile ogni posto di lavoro. E non parlo dei calciatori che guadagnano milioni di euro ma delle migliaia di lavoratori impegnati nell’intero comparto sportivo”, conclude il portavoce. Lo riporta Ansa.it

