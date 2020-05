ESCLUSIVA | Ballotta ricorda lo Scudetto del 2000: “Il 14 maggio una giornata indimenticabile. Era destino vincessimo noi”

14 maggio 2000. La Lazio, in una calda giornata romana, supera agevolmente nell’ultima giornata la Reggina sperando nel contemporaneo tracollo della Juventus a Perugia così da poter festeggiare il secondo storico Scudetto. Una speranza che si tramuterà realtà come esito di un pomeriggio destinato a rimanere scolpito negli annali del calcio tra temporali improvvisi ed attese interminabili. Alle 18.04 i ragazzi di Eriksson, insieme al popolo laziale, esplodono conquistando un tricolore tanto meritato quanto inaspettato fino a poche ore prima. Per rivivere quella fantastica giornata, LazioPress.it ha intervistato l’ex portiere Marco Ballotta che ha aperto il cassetto dei ricordi.

Sono trascorsi vent’anni da quel lunghissimo 14 maggio. Che ricordo hai di quel pomeriggio?

“È stata una giornata indimenticabile per come è nata, proseguita e terminata. Un giorno esaltante sotto tutti i punti di vista: non pensavamo di vincere lo Scudetto direttamente, al limite speravamo nella possibilità di un pareggio della Juventus per giocarcela agli spareggi. Ed invece poi a fine partita abbiamo visto tutti come è andata. È stata una cosa indimenticabile, un grandissimo successo per l’importanza di quello che è arrivato. Una volta terminata la nostra sfida dovevamo solamente aspettare il risultato dell’altro match, con molti di noi nello spogliatoio ad ascoltare la radiolina. Sinceramente ci speravamo ma non credevamo andasse così bene”.

Nel momento in cui a Perugia si scatenò il temporale ci fu il sentore che qualcosa di imprevisto sarebbe potuto accadere?

“No. Più che altro, fortuna vuole, senza togliere nulla agli altri arbitri, che a Perugia ci fosse Collina che aveva completamente in mano la situazione. Era un momento molto delicato che non so come sarebbe stato affrontato da un altro direttore di gara. Lui è stato superiore, ha preso la decisione giusta di aspettare per poi ripartire. Ci furono polemiche perchè si diceva che la Juventus era stata penalizzata e non si poteva giocare, ma sinceramente i bianconeri hanno avuto molte occasioni da gol che non hanno sfruttato”.

A proposti di polemiche, tornando indietro di sette giorni a quelle post Juventus-Parma. Come avete vissuto vissuto l’ultima settimana a Formello? Eravate isolati o respiravate questa situazione?

“La respiravamo per come era andata anche l’anno precedente nel quale avevamo perso lo Scudetto in malo modo, meritando e sempre a Perugia. Nel duemila era destino che vincessimo noi: forse era ci stava lo spareggio, ma per come era andata l’anno precedente è stato giusto così. Inoltre, avevamo anche vinto a Torino avendo fatto vedere che quello Scudetto lo meritavamo e, secondo me, eravamo anche superiori a loro”.

Ecco, la vittoria al Delle Alpi. Quella sera hai compiuto vari interventi importanti, in primis quello sulla punizione di Del Piero allo scadere. Può essere considerata una parata da Scudetto?

“Diciamo che è diventata la parata decisiva nel senso che alla fine è arrivato lo Scudetto e dunque è stata vista come la parata più importante. Indubbiamente è servita perchè ci ha permesso quella sera di mantenere il risultato di vantaggio“.

Quel trionfo poteva però essere vanificato dal pareggio beffardo di Firenze. Anche quel giorno eri tra i pali: quando hai subito il tre a tre nel recupero ti è passato in mente che il sogno fosse svanito?

“Sì perchè l’anno precedente sempre a Firenze ci fu un rigore non concesso che ci fece perdere lo Scudetto. Un’ altra situazione del genere sempre con la Fiorentina mi sembrava un qualcosa di esagerato, però se non fosse finita con la conquista del tricolore sarebbe stata ancora una volta la gara di Firenze a tagliarci le gambe”.

Pochi giorni dopo la Lazio ha vinto anche la Coppa Italia contro l’Inter. Nel ritorno a San Siro c’era un grande clima di festa: con la conquista dello Scudetto ritenevate la stagione quasi conclusa o eravate ancora molto concentrati? Forse la Coppa Italia, vinto lo Scudetto, non era il trofeo più ambito…

“Non era il trofeo più ambito però era comunque un trofeo perchè se non vincevamo lo Scudetto ci rimaneva quell’obiettivo. Ricordo sempre che secondo me l’anno dello Scudetto è nato con la vittoria della Coppa Italia di due anni prima. Se quella squadra non avesse conquistato quella Coppa Italia probabilmente si sarebbe smantellato l’organico, cambiato l’allenatore ed invece così si è mantenuto il tutto rinforzando inoltre la squadra. Lo Scudetto del 2000 secondo me è nato dalla Coppa Italia di due anni prima”.

Dopo vent’anni anche la Lazio del presente lotta per lo Scudetto. In molti hanno trovato delle similitudini tra il vostro gruppo e quello attuale. Condividi questa idea?

“Secondo me sono due squadre un po’ diverse sotto alcuni punti di vista. Quella attuale è una formazione dove vince la determinazione, tutti giocano per uno stesso obiettivo, mentre penso che la squadra del 2000 avesse molti più campioni. In ogni caso, la Lazio sta facendo un grande campionato che non mi aspettavo sinceramente considerando anche il cammino dell’anno precedente. Sono cambiate molto le caratteristiche della squadra e l’atteggiamento perchè vengono sbagliate davvero poche partite”.



