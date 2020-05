La Repubblica | Tare: “Proveremo a vincere lo scudetto come accadde 20 anni fa. Il calcio non si può fermare”

Sono passati 20 dal glorioso scudetto del 2000. Scudetto conquistato da grandi campioni, dalla Lazio più forte di tutti i tempi e la più forte d’Europa. Oggi il d.s. Igli Tare ha parlato ai microfoni de La Repubblica. Tra passato e presente, le parole del diesse laziale: “Stavo vedendo la partita nelle mia casa di Kaiserslautern, ero con un gruppo di amici. La partita della Lazio era finita, a Perugia in quel nubifragio sembrava non finire mai, poi fu scudetto. Noi ci siamo, proveremo a vincerlo anche noi se la Serie A dovesse riprendere, altrimenti ci proveremo il prossimo anno. Non ci fermeremo qui”.

RIPRESA

“Chi dice che vogliamo riprendere per interessi personali non capisce niente. Ci sono ancora 36 punti in ballo e la Lazio non è così sciocca. Il calcio dà da vivere a 370mila persone, se si ferma sarà un fallimento per tanti, un disastro sociale. Fermarsi adesso vorrebbe dire, quasi sicuramente, non farlo nemmeno a settembre: molti mesi di inattività sarebbero allucinanti”.

SPADAFORA

“Non posso pensare che i suoi errori siano fatti di proposito, sarebbe da irresponsabili. Ma di certo in altri paesi stanno aiutando il calcio, penso a Germania, Spagna, Inghilterra. In Italia ed in Francia non è così. Penso che il governo francese perderà molte cause civili con i club, evitiamo un’estate nei tribunali anche noi. Il protocollo sanitario tedesco è senza dubbio il migliore”.



