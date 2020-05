Mazzantini sul 14 maggio 2000: “Gaucci ci minacciò di portarci in ritiro se non avessimo vinto. Grazie a quella partita mi hanno regalato un trattore”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Un altro eroe del 14 maggio 2000, seppur senza vestire la maglia della Lazio, è tornato a ricordare quella giornata perfetta. Andrea Mazzantini, l’ex portiere del Perugia ha raccontato, ai microfoni di Lazio Style Radio, quel pomeriggio del Renato Curi tra aneddoti e momenti amarcord: “Quel 14 maggio fu una bellissima giornata, il Perugia era una squadra tosta con la mentalità di Mazzone anche se in molti davano per scontato che noi avremmo perso. Prima di quella partita Gaucci ci minacciò di portarci in ritiro tutta l’estate a fare le partite d’esibizione in Asia se non avessimo vinto e poi aveva messo di mezzo due avvocati perchè controllassero la partita. Poi ha in iniziato a piovere tanto, solo a Perugia nello stadio, a pochi chilometri c’era il sole. In quel momento è stato giusto sospendere la partita e vedevo Collina parlare al telefono non so con chi, ma ci avevano detto che era giusto giocare per una questione di sicurezza perchè se avessimo giocato il giorno dopo sarebbero venuti molti tifosi della Lazio. Io volevo giocare perchè eravamo stati in ritiro una settimana e non ce la facevo più. Io ero a favore della ripresa anche perchè quando siamo ripartiti il campo era in perfette condizioni. Noi non avevamo niente da perdere, la Juventus di più e c’era molto tensione in loro. Fino alla fine i bianconeri ci hanno provato, mi sembra che io alla fine abbia fatto due tre parate ed uno nel primo tempo su punizione. La Juventus attaccava, in campo c’erano tutti giocatori offensivi. Era una battaglia, incitavo i miei compagni a non mollare. C’era mauro Milanese che aveva preso una gomitata in faccia e perdeva sangue e lo incitavo a non farlo passare più. Vincere contro la Juventus per uno come me che non ha avuto la fortuna di giocare in grandi squadre è stato come vincere qualcosa. In quella sfida tra l’altro eravamo decimati e ricordo che in settimana dicevo a Nicola Amoruso che era in prestito da noi dalla Juventus che forse era meglio non giocare, ma lui visto il percorso che aveva fatto con noi è voluto arrivare in fondo con noi. Una cosa bellissima, fece un partitone, ma mi dissero (ride n.d.r.) che il giorno dopo Moggi lo chiamò a Torino in sede. Tutti davano l’esito della partita per scontato. Feci la scommessa di un trattore con un imprenditore di Perugia che pensava fosse una partita già scritta: il giorno dopo andai in azienda e me lo consegnò. Mi ricordo poi l’affetto dei tifosi laziali che l’anno dopo all’Olimpico mi applaudirono”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: