Nel 20° anniversario dallo Scudetto del 1999/2000, Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della ricorrenza: “Cosa ricordo di quel 14 maggio? La grande felicità al triplice fischio a Perugia, difficile da descrivere. Ancora oggi, dopo 20 anni, mi suscita ancora sensazioni bellissime, brividi e pelle d’oca. Un ricordo incredibile, non c’è un giorno che non dedichi un pensiero a quel momento e a quella squadra, nonché a tutto quello che sono riuscito a vivere grazie alla Lazio. I miei compagni? Marchegiani era il più serio, molto preciso e grandissimo professionista. Aveva una parola buona per tutti: era l’intellettuale dello spogliatoio. Nesta? Prototipo del difensore, un fuoriclasse assoluto. Ogni domenica mi stupivo di averlo al fianco, mi sentivo sicuro, in una botte di ferro. Una sensazione unica che ho riprovato al Milan con Maldini. Mihajlovic? Ricordo la sua personalità, ha dato una grandissima mano a cambiare la mentalità della squadra, perché era ambizioso e non si è mai posto limiti. Favalli? Un professore, un giocatore che nel suo ruolo è stato un fuoriclasse sia in mezzo al campo che nello spogliatoio. Equilibrato, era il “professore”. Negro? Era più introverso, ma era già da tanti anni che stava nella Lazio e quindi aveva un grande senso di appartenenza. Coincecao? Estroso nel dribbling, aveva il piacere di saltare l’uomo e di fare l’assist. Simeone? Il carattere del grande professionista, che nonostante non fosse inizialmente titolare, dal primo giorno di ritiro fino a marzo ha tirato il gruppo. Quando è entrato è stato decisivo per la vittoria dello Scudetto. Almeyda? Un lottatore, un guerriero, aveva centinaia di polmoni, in campo quando giocava con te non avevi paura di nessuno, come lui. Nedved? Maratoneta. Iniziava a correre nel ritiro e si fermava solo l’ultima partita di campionato. Veron? Il calcio. L’essenza del calcio fatta uomo. Le sensazioni che ho provato nel giocare con lui solo quando ho giocato con Pirlo. Artisti del calcio. Boksic? Strapotere atletico e fisico, devastante. Quando partiva ed era in giornata era immarcabile. Mancini? Mentalità. Incise più su questo aspetto che in quello tecnico, per il cambiamento nel ragionare credendo di poter vincere. In campo e all’interno della società. Salas? Persona per bene, buona ed onesta. Finalizzatore, un uomo d’aria, un killer. Inzaghi? Era uno dei più giovani, ma aveva già una grande mentalità, ambizione. E’ stata una cosa positiva che poi gli ha permesso di essere decisivo in quegli anni. Stankovic? Era giovanissimo, ma si vedeva che era un talento puro che avrebbe fatto una carriera straordinaria.”



