Pulcini sulla questione “partitelle” a Formello: “Se è stato violato protocollo, pronto a dimettermi”

Sorrisi, allenamenti e ritorno ad un parziale normalità per la Lazio che a Formello è tornata ad assaggiare il campo, seppur in maniera individuale. Sessioni fisiche con tanto sudore che, stando a quanto riportato da alcuni nella giornata di oggi, non avrebbero però rispettato al massimo le norme di sicurezza con i biancocelesti che avrebbero effettuato delle partitelle tre contro tre. A rispedire le accuse al mittente, attraverso i microfoni di Radio Punto Nuovo, ci ha pensato il direttore sanitario biancoceleste Ivo Pulcini il quale ha precisato come arriverà anche una comunicazione da parte della società: “Ho letto del tema in questione e cerco di vigilare, dato che se fosse vero è semplice immaginare le conseguenze. Sono stato smentito e penso ci sarà una smentita ufficiale sulla presunta partitella di ieri, peraltro i tratta di una foto vecchia. Non è un qualcosa che compete a me mi sono solo interessato al fatto di sapere se il fatto fosse vero o falso: ciò che è stato detto non corrisponde alla verità e ci sarà una comunicazione da parte della società. Un medico non può rappresentare una balia, perché mi affido al senso di responsabilità mostrato dai giocatori fin dall’inizio. Qualora la mi sfuggisse di mano sarei obbligato alle dimissioni. Non sono l’unico medico, oltre a me c’è uno staff con cui lavoro e le cui decisioni sono frutto di scelte collegiali. Con tutto me stesso ho difeso la figura del medico, la questione della ripresa degli allenamenti, se devo mostrarmi responsabile non posso diventare irresponsabile. Io ieri non ero presente perchè avevo altri impegni. Nel gruppo siamo in quattro e come direttore sanitario non mi reco come gli altri a vedere, seppure sappia in ogni momento ciò che succede e mi venga confermato il rispetto delle disposizioni di legge. Se quel che è accaduto è un qualcosa in contrasto con la legge, sono pronto a fare mea culpa da parte mia e di tutti. Sono entusiasta della task force di controllo, è importante venga fatto, significa avere tutela“.

Pulcini è poi passato al tema della responsabilità del medico prevista dal protocollo e dell’isolamento dei calciatori in caso di nuovo positivo:

“I calciatori sono lavoratori e quindi sono soggetti alla tutela del datore di lavoro. Se vengo considerato responsabile in toto di quel che accade, non è che se un giocatore viene contagiato può denunciarmi addossandomi la colpa.Allo stesso modo, non posso obbligare una persona senza nulla ad osservare la quarantena. Che motivo dovrei porre a fondamento di ciò? Potrei essere denunciato per aver limitato la libertà, da professionista mi pongo tale questione. Chiaramente se c’è una legge osservo quella. Il rispetto della professionalità è un qualcosa di sacro, se rappresentiamo ogni figura del settore come un mosaico, ogni tessera sta al posto suo in una rappresentazione perfetta“. Lo riporta Sportmediaset.it



