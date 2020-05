“Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio 2000, la Lazio è Campione d’Italia”, vent’anni fa il secondo scudetto biancoceleste

Il cielo è azzurro e soleggiato in tutta Italia, domenica 14 maggio 2000. E’ l’ultima giornata di campionato della stagione calcistica 1999/2000 e alle 17 avremmo saputo, chi, tra la Juventus e la Lazio si sarebbe aggiudicata lo scudetto. Il primo scudetto del millennio o l’ultimo del 900.

Allo stadio Renato Curi si sarebbe disputata Perugia-Juventus. Un solo punto a Perugia e i bianconeri di Ancelotti avrebbero conquistato il tricolore. Allo Stadio Olimpico, invece, sarebbe andata in scena Lazio-Reggina. Il destino è beffardo, si sa, e solo un anno prima il Milan aveva soffiato lo scudetto ai biancocelesti proprio all’ultima giornata di campionato battendo al Curi un Perugia già salvo.

La settimana che precede l’ultima giornata di campionato è densa di polemiche. I tifosi biancocelesti, in forma di protesta, scendono in strada. In Via Allegri a Roma, davanti alla sede della Federcalcio, è indetto un sit-in per protestare contro l’arbitro De Santis per la rete annullata a Cannavaro la domenica precedente. Inoltre, certi che anche quel campionato sarebbe stato ‘scippato’ alla Lazio, i tifosi alle 13 del 14 maggio fanno partire da Piazzale Flaminio un finto funerale con una bara di legno che simboleggia la morte del calcio.

Alle 15 di domenica 14 maggio le squadre scendono in campo. Ecco le formazioni allo Stadio Olimpico: la Lazio scende in campo con Ballotta tra i pali, Pancaro (54′ Sensini), Negro, Couto, Favalli, Nedved, Simeone, Veron, Mancini (74′ Conceição), S.Inzaghi (65′ Almeyda), Salas. La Reggina con Taibi, Oshadogan, Stovini, Giacchetta (51′ Possanzini), Cirillo, Brevi, Baronio (59′ Vargas), Morabito, Cozza (46′ Pirlo), Bogdani, Kallon. Arbitra il Sig. Borriello. Dopo 20 minuti di gioco c’è fallo di mano da parte di un giocatore della Reggina. E’ rigore. Batte Simone Inzaghi: 1-0. Dopo cinque minuti Pancaro viene spinto da un difensore avversario ed è ancora rigore, dal dischetto parte Veron: 2-0.

Nel frattempo a Perugia, le due squadre si presentano così in campo: la squadra di casa con Mazzantini; Bisoli, Calori, Materazzi ed Esposito; Tedesco, Olive, Milanese e Aleničev; Amoruso e Rapajc. La Juventus risponde con: van der Sar; Ferrara, Montero e Iuliano; Zidane, Del Piero e Inzaghi. Arbitra Pierluigi Collina. Mentre a Roma la Lazio era già in vantaggio di due gol, a Perugia il risultato è fermo sullo 0-0. Al termine del primo tempo, Lazio e Juventus sono a pari punti. Si palesa l’eventualità di uno spareggio.

Terminati i 15 minuti dell’intervallo le squadre non rientrano in campo. A Perugia, improvvisamente, inizia un incredibile e inaspettato temporale. Il campo di gara del Curi è allagato. Con 20 minuti di ritardo, a Roma, inizia il secondo tempo e Simeone chiude la gara sul 3-0. Nel frattempo, a Perugia, l’arbitro Collina monitora le condizioni del campo da gioco, che, incredibilmente sta smaltendo l’acqua del nubifragio improvviso. La Juventus, preoccupata da una pausa così lunga, chiede il rinvio della gara all’indomani. Eppure, alle 17, Collina decide di far riprendere la partita. Al Curi si riprende a giocare alle 17:11 e alle 17:15 accade l’impensabile: Calori con un tiro rasoterra porta il Perugia in vantaggio. Il difensore perugino infila la palla nell’angolino alla destra di van der Sar. La classifica adesso recita Lazio 72, Juventus 71. Mentre i tifosi biancocelesti seguono la gara di Perugia allo Stadio Olimpico sul maxischermo, la Juventus resta in dieci negli ultimi venti minuti di gara a causa dell’espulsione di Zambrotta. Venti minuti in cui la Juventus cercava la porta e non la trovava. E non la trovò. Non la trovò nemmeno in quei sei minuti di recupero concessi da Collina. In quegli stessi minuti a Roma si stava per coronare un sogno. Un sogno lungo 26 anni.

“Materazzi è sulla linea di fondo, contrastato da Esnaider, lottano per il possesso palla, e proprio in questo istante Collina dichiara concluso il confronto… Sono le 18 e 4 minuti del 4 maggio del 2000, la Lazio è Campione d’Italia!” Riccardo Cucchi sancisce così la fine della gara a Perugia.

Sono le 18.04 del 14 maggio del 2000 quando la Lazio vince il secondo scudetto della sua storia. Sono passati esattamente 20 anni da quel sogno tricolore, conquistato oltre il 90’, vent’anni dal sogno di quella squadra invincibile formata da Roberto Mancini, Simeone, Miahjlovic, Nesta, Conceicao, Almeyda, Stankovic e Simone Inzaghi. Lo stesso Simone Inzaghi, che, a distanza di vent’anni ha riportato la Lazio in testa alla classifica a un punto dalla Juventus. Una Lazio che sta rincorrendo nuovamente il sogno tricolore, proprio come quella del 2000.



