Duka, presidente Federcalcio Albania: “Strakosha sta lottando per lo Scudetto, è giovane e bravo”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Armand Duka, Presidente della Federcalcio Albanese, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione che sta vivendo il mondo del calcio, nella speranza di ripartire, dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo. Inoltre ha parlato anche degli obiettivi della sua Nazionale, l’Albania, in Nations League, e del suo allenatore Edoardo Reja, ex mister biancoceleste: “Conoscevo Reja come tecnico al Napoli, per noi era un sogno avere un ct di questa portata. Poi quando l’ho incontrato per la prima volta ho detto ‘ha 74 anni…’ ma non li dimostra. E’ giovane, dentro, fuori: si allena, corre come e meglio degli altri. Con lui è tornata l’atmosfera di De Biasi per fortuna”.

Dopo un ex Lazio, è arriva il momento di parlare di un attuale giocatore biancoceleste: Thomas Strakosha. Il numero uno di Inzaghi, in Nazionale, si gioca il posto con un altro portiere che ha vestito la maglia biancoceleste, ovvero Etrit Berisha. Duka ha sottolineato l’importanza di entrambi gli estremi difensori e le difficoltà che ha mister Reja nello scegliere chi far scendere in campo: “Abbiamo Strakosha e Berisha: Etrit è un leader, Thomas sta lottando addirittura per lo Scudetto. E’ giovane, è bravo. Reja è in difficoltà perché son bravi e giocano, non è facile lasciarli fuori”.

Tra i vari giocatori albanesi che militano in Serie A, in questa stagione, quello che ha stupito più di tutti è stato Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona. Il classe 2000, con cittadinanza italiana, è richiesto da diversi club in Italia, tra cui anche la Lazio. Il Presidente Duka si esprime così su di lui: “Ha giocato con noi dall’Under 15 in poi, in Nazionale. Poco con l’Under 21 perché è andato in prima squadra, in lui riponiamo grandi speranze. Però abbiamo tanti giocatori di talento in prima squadra e tra le giovanili”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: