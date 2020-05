Football Crazy, speciale Di Padre in Figlio: “Maestrelli ci ha insegnato a vivere”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Puntata speciale in questo venerdì di “Football Crazy”. Sono i giorni in cui si ricordano le grandi vittorie tricolore, quella del ’74 e quella del 2000. La piaga Covid-19 però ha impedito i festeggiamenti di “Di Padre in Figlio” di quest’anno, ma tanti ospiti sono intervenuti in collegamento ai microfoni della nostra direttrice Elisa Di Iorio. A partire da Guido Bezzi, figlio di Gigi Bezzi: “Mio padre ha accompagnato quella magnifica stagione come dirigente accompagnatore. Già l’anno precedente aveva avuto la fortuna di vincere lo scudetto con la De Martino, cioè la squadra riserve, con una finale bellissima. Poi arrivando in prima squadra ha coronato il sogno di vincere lo scudetto, quello vero, nel ’74 fu un’esperienza bellissima. In casa si respirava aria di lazialità. Quello è il vero scudetto, senza nulla togliere ai grandi successi arrivati dopo, ma tutti noi sappiamo che il vero scudetto è quello, per tutti noi, per chi respira Lazio da sempre. Io avevo 10-11 anni, ero bambino, ricordo che mio padre tornava con le maglie sudate di qualche giocatore e aspettavo con ansia questo. Ricordi precisi non ne ho perchè ero proprio bambino, però ricordo una magnifica atmosfera. Posso immaginare il lavoro di mio padre per gestirli, è bello vederli ancora oggi con questo spirito giovanile.” C’è anche Renzo Garlaschelli, subito scherzoso: “Devo essere sincero, non mi ricordo più, ormai sono passati 46 anni, ho un’età io! Io l’artefice dello scudetto? Confermo, io e Vincenzo D’Amico. L’ultima giornata? Mi sono fatto espellere per aumentare l’adrenalina e far divertire i compagni, tutto lì! Il Capitano? Un altro pippone come Oddi!” Si aggiunge un altro figlio di un uomo fondamentale: Gabriele Pulici, figlio di Felice: “Facevano arrabbiare papà? Sì ma lui sapeva far arrabbiare lui, come con Giancarlo Oddi del famoso gol che gli fece! Non vedeva l’ora che arrivasse il giorno dopo per tornare al campo. Credo sia impossibile non innamorarsi di questi colori e di questi tifosi. L’ho sempre detto, papà è arrivato nel ’72 con una valigia pensando di tornare a Milano dopo due mesi. Poi c’è stata la partita della svolta. Vorrei sfatare la storia su papà che vuole che nell’ultima giornata non ha voluto far giocare Morigi. Lui era intenzionato, ma c’era Valcareggi in tribuna per selezionarlo per la Nazionale così Maestrelli lo ha schierato.Questa cosa non l’ha mai digerita.” Chiamato in causa anche Franco Tripodi: “Pulici si preoccupava perchè sapeva di avere Oddi davanti!Sono stato accolto come se fossi un giocatore della loro levatura, poi da romano ho anche un carattere amichevole. Per me era un sogno stare con loro. Io stavo sempre con Pino, Giancarlo e Chinaglia, Ma ricordo durante una trasferta in Svizzera, mi chiamarono e mi diedero la diaria e la misi in tasca. Chinaglia mi chiese quanto mi avevano dato, quando scoprì che era la metà della loro chiamò e chiese di darmi gli stessi soldi che avevano preso loro. Dovetti scendere a prendere gli altri soldi pieno di vergogna, a me bastava essere lì con loro.” Tanti gli ospiti, come la figlia di Mario Facco, Veronica: “Ricordi di papà calciatore della Lazio ne ho pochi, però mi ha trasmesso tanta passione per il calcio e per la Lazio. Papà era innamoratissimo di Roma senza perdere l’accento milanese, Giancarlo e Pino sono stati più che amici per lui, dei veri fratelli.” Insieme si collegano Luigi Martini e Vincenzo D’Amico con un rapido botta e risposta: “La numero 10 gliel’avrei data per il piede sopraffino che aveva Gigi Martini!” Risponde Martini: “Voi tutti lo sapete che ero io il naturale regista, non ho mai capito come sono finito terzino!” Ancora D’Amico: “Garlaschelli principale artefice? Pure lui ci si è messo? Ragazzi non mi fate ripetere sempre le stesse cose. L’anno prima senza di me siete arrivati? Terzi! Io non c’ero, ma nemmeno Petrelli.” Sergio Petrelli che si inserisce: “Sento una situazione molto allegra. Io non l’avrei voluto dire, ma Vincenzo è una voce che apre e dice. Infatti dei nove undicesimi dell’anno prima ci siamo aggiunti solo io e D’Amico.” Non poteva certo mancare Massimo Maestrelli: “Di quella Lazio mi sono rimasti loro. Pino, Giancarlo, Luigi, tutti i ragazzi che per me sono fratelli maggiori. La cosa più bella. Sono fortunato ad avere degli uomini così grandi, sul giocatore fa la differenza l’uomo. Per ognuno di loro c’è qualcosa di speciale. Se pur con caratteristiche diverse, tutti uomini di spessore. Se pur brevi sono stati periodi veramente intensi.” Anche D’Amico su Maestrelli: “Lo scudetto ce lo ha fatto vincere lui. Al posto di chiunque di noi poteva esserci un altro, ma al suo posto no. Solo lui poteva legarci tutti.” A Luigi Martini si associano tutti: “Maestrelli è stato l’uomo che ci ha insegnato a vivere”. L’ultimo collegamento vede protagonista George Chinaglia: “Indossare la maglia di papà? Una grande emozione, bei ricordi, un momento importante della mia vita. Seguo la Lazio, peccato per il virus.”

RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: