Che cosa stabilisce? Il governo, d’intesa con le Regioni, ha permesso l’apertura delle attività produttive, con unadelega però alle Regioni e alle province autonome che «possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori». Il provvedimento conferma il calendario delle riaperture di cui il premier aveva parlato sabato sera in conferenza stampa a partire dal 18 maggio 2020 fino al 15 giugno 2020. Gli ultimi ad aprire — secondo le norme contenute nel decreto, e salvo deroghe contenute in norme regionali — saranno cinema e teatri, per i quali rimarranno i vincoli anti-assembramento di massimo 200 persone negli spazi chiusi e mille all’aperto.

Le mascherine: dove sono obbligatorie e dove no

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, per la popolazione generale il Dpcm dà il via libera a quelle fatte in casa. Indossare una mascherina è obbligatorio nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto, salvo diverse indicazioni — più restrittive — stabilite dagli enti locali. Conte aveva già spiegato, durante la conferenza stampa del 16 maggio, che all’aperto, se non ci si trova in un contesto affollato, non è necessario indossarla. I bambini al di sotto dei sei anni, inoltre, non devono indossare la mascherina.

Le regole per bar e ristoranti

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni con le linee guida, i protocolli e le linee guida adottati dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida riguardano in ogni caso: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l’accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.