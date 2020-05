Figurine Panini, domani in edicola la collezione “PREVIEW” di “UEFA EURO 2020” | GUARDA LA FIGURINA DI CIRO IMMOBILE

Il rinvio al 2021 di “UEFA Euro 2020” non ferma le figurine Panini. Ad un anno esatto dall’avvio della 60a edizione del torneo, posticipato all’11 giugno 2021, la casa modenese lancerà infatti in edicola domani 19 maggio la nuovissima collezione di figurine “UEFA Euro 2020 Preview”, un’anteprima della manifestazione europea del prossimo anno che vuole rispondere alle sollecitazioni di tanti collezionisti in tutto il mondo di non abbandonare totalmente i piani editoriali originali. “Nella Panini, la passione per il calcio è viva e forte come la tua”, si legge nell’introduzione dell’album, rivolta a collezionisti e appassionati. “Per questo motivo, speriamo di riempire lo spazio tra oggi e la fase finale di ‘UEFA Euro’ posticipata al 2021 con questo album. E’ il nostro modo di tenere vivo lo sport che tutti amiamo”.

La collezione “UEFA Euro 2020 Preview” è articolata in 568 figurine adesive (di cui 42 speciali: metal, rainbow, ed embossate) e in un coloratissimo album di 72 pagine. La raccolta contiene le 20 Nazionali già qualificate. Per ogni team, sono presenti le immagini di 22 calciatori, oltre a quelle del capitano (in una speciale figurina brillante), del logo ufficiale della Federazione e, in doppia figurina, della formazione schierata e di giocatori in esultanza. Presente nell’album anche un’introduzione delle 16 squadre che attendono di partecipare ai play-off rinviati, in cui si trovano immagini dei team schierati e informazioni relative al loro debutto alla fase finale del torneo e al loro miglior piazzamento. Ci saranno anche due pagine dedicate rispettivamente all’Albo d’Oro del torneo e a tantissime curiosità e record del passato.

La collezione “UEFA Euro 2020 Preview” contiene pure alcune sorprese. Innanzitutto, sono previste due figurine speciali: la prima è dedicata alla mitica “rovesciata Panini”, mentre la seconda riguarda la campagna “Signs for Equal Game” che la UEFA ha abbinato al torneo rinviato al 2021. Presente nell’album anche la sezione speciale “Euro Fantasy Team”, dove i collezionisti potranno creare il proprio team ideale utilizzando le figurine di tutte le Nazionali della manifestazione. Questa raccolta, realizzata su licenza ufficiale della UEFA, sarà distribuita in Italia e in oltre 40 Paesi del mondo. Per affrontare le limitazioni attuali, la Panini potenzierà il servizio di vendite online e promuoverà lo scambio di doppie a distanza tra collezionisti.

“Questa collezione esce in un momento difficile per tutto il mondo e anche per il calcio”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “Proprio per questo motivo, non abbiamo voluto rinunciare ad offrire ai nostri affezionati collezionisti uno strumento di svago e di divertimento per continuare a coltivare la passione per questo sport in attesa che tutto torni alla normalità. Si tratta di una collezione ‘speciale’ come il periodo storico in cui vede la luce e che, in futuro, potrebbe essere molto ricercata. Naturalmente, non vediamo l’ora di poter realizzare l’anno prossimo una nuova collezione di figurine completamente aggiornata su ‘UEFA Euro 2020™’, perfettamente in tempo per accompagnare i campioni e le sfide del torneo ufficiale”.

La collezione “UEFA Euro 2020 Preview” sarà in edicola da domani 19 maggio. Una bustina da 5 figurine costa 0,80 euro, mentre lo Sticker Pack contenente un album + 5 bustine costa 3,90 euro. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.panini.it



