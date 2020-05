Veron e Pancaro in coro: “Ricordi vaghi della gara di Perugia, poi però la grande festa. Inzaghi? E’ preparato e sa preparare”

Stasera in diretta a Lazialità in TV Veron e Pancaro ricordano i successi di venti anni fa sperando che la Lazio di oggi possa ripetere le imprese di allora. Loro compagno di squadra era Simone Inzaghi, che Veron descrive così:” Simone stava sempre dietro alla ragazza di turno, non me lo immaginavo così tecnico e quando tirava i rigori si lamentava sempre. Ha dimostrato invece ad oggi di essere preparato e saper preparare.” Stuzzicato poi sulle sue somiglianze con Luis Alberto:” Io come Luis Alberto? Mi somiglia come caratteristiche e ruolo, gioca a tutto campo come facevo io“.

Pancaro a sua volta ricorda gli ex compagni di squadra: “Un gruppo di persone con grande personalità e intelligenza in grado di ritagliare per se stessi ruoli importanti nel post-calcio, come risulta oggi evidente.”

Sullo scudetto del 14 maggio.

Veron: “Ero con Sensini nel magazzino, c’era una radiolina ed ascoltavamo la gara di Perugia. Sinceramente non ricordo come io sia finito lì. Al fischio finale abbiamo fatto volare tutto in aria e ci siamo riuniti negli spogliatoi. Per quanto riguarda l’anno successivo, avevamo vinto tanto prima e non eravamo abituati nonostante la squadra fosse fortissima. Purtroppo non eravamo forse preparati mentalmente a fare bene ancora. Difficile scegliere chi fosse il più forte tra Salas, Bokšić e Crespo. Alen era un attaccante veloce, potente e con tecnica, forse gli mancava solo un po’ di cattiveria sotto porta. Marcelo lo stesso, non aveva il fisico di un centravanti come Vieri, ma era fortissimo.“

Pancaro:”Per quanto riguarda l’attesa di Perugia ci sono dei momenti in cui ho dei vuoti di memoria clamorosi. Mio padre tutt’ora mi dice che è entrato nello spogliatoio e ci siamo parlati, ma io non me lo ricordo. Io ero davanti ai monitor, a vedere la partita con Sinisa. Mi hanno detto che in realtà era con noi anche Simone, ma non ricordo neppure questo. L’anno successivo non abbiamo vinto non essendo abituati a farlo. Aggiungerei che forse quelle vittorie del 2000 ci avevano ‘saziato’. Salas, Bokšić e Crespo? Tre persone fantastiche. Guardando le foto, sorrido pensando a quei tempi. Crespo un ragazzo meraviglioso.”



