De Martino: “Sono state scritte tante cose imprecise e di fantasia: tra la società e la squadra c’è stato solo un confronto trasparente”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Di incontri tra il Presidente e la squadra ce ne sono stati tanti, ma non sono stati raccontati. Ciò che viene diffuso può corrispondere al 20% della realtà, ma noi siamo sempre stati trasparenti e pur non essendo stati sempre d’accordo con i tifosi, abbiamo sempre avuto un confronto in trasparenza. Acerbi? E’ un grande professionista e calciatore, un gruppo così unito io non l’ho mai visto. Non c’è distanza tra di noi, ma dobbiamo valutare le cose insieme. Da parte della Presidenza c’è sempre stata la volontà di creare un clima sereno e di mettersi a disposizione per tutte le problematiche ed anche in questo caso è stato così. C’è un confronto, la società vuole far lavorare ben tutti, in primo luogo la squadra. Non ci sono mai state frizioni, né tanto meno oggi. Sono tutte ipotesi che vengono formulate da chi scrive della Lazio, ma ho letto tante cose imprecise, anche di fantasia. Non mi meraviglio più, perché è un aspetto che non possiamo correggere, potendo solamente dire se una questione è vera oppure no. Tifosi allo Stadio? Nell’ipotesi di ripresa del campionato, abbiamo pensato di poter dare la possibilità ai tifosi della Lazio di essere presenti. Ci stiamo lavorando, la prossima settimana sarà quella operativa. Ci sarà la possibilità a chi vuole, di essere presente allo Stadio tramite la loro foto, posizionandola al proprio posto. Spiegheremo, in seguito, come partecipare attraverso una pagina dedicata a questa iniziativa.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: