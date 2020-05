ESCLUSIVA LATIUM | Il CEO della Macron, Pavanello: “Le maglie per la prossima stagione sono già pronte. Spazio per il tricolore? C’è, speriamo di riempirlo”

Il CEO della Macron, Gianluca Pavanello, è intervenuto in esclusiva durante la webtrasmissione Latium: “

“Abbiamo donato più di 150 mila per la battaglia al coronavirus. Dopo questa iniziativa ci siamo chiesti come poter essere utili, così abbiamo deciso di mettere a disposizioni alcune nostre fabbriche per approvvigionare prodotti sanitari. Con la Macron siamo riusciti a portare in Italia circa 40 milioni di pezzi, tra mascherine e camici.

Il nostro punto di forza è essere Italiani. Mettiamo passione e tradizione in ogni nostro progetto. Cerchiamo di produrre maglie che abbiano questi elementi, per ogni squadra uno stile diverso. Ogni anno divise nuove ed uniche. Siamo felici ed orgogliosi della partnership con la Lazio. Tra quelle che preferisco ci sono quella total black di alcuni anni fa, e sicuramente quella del derby del 26 maggio.

La maglia di quest’anno riprende uno dei momenti più importanti della storia della squadra. Dal punto di vista creativo ovviamente non c’è eccesso di originalità. È stata reinterpretata dal punto di vista tecnico invece: tessuti e materiali. Questa, così come quella bandiera, è stata presentata per il girone di ritorno ed ha portato fortuna.

Quest’anno la Lazio sta disputando una stagione incredibile, la migliore da quando siamo sponsor principale. Sta giocando un grande calcio e sta regalando grandi soddisfazioni.

Do quasi per scontato che il nostro rapporto con la Lazio andrà avanti. Siamo un’azienda in grande crescita, la terza più rappresentata in Europa. I biancocelesti sono la nostra più grande squadra, anche per il grande numero di tifosi.

La collezione per ogni squadra inizia ad essere prodotta verso novembre, terminando verso marzo-aprile. I nostri stilisti raccolgono gli spunti del club, dopodiché cercano di tradurre le emozioni. Le maglie per la prossima stagione, la 2020-21, sono già nei nostri magazzini. Adesso stiamo iniziando a lavorare per la stagione 21-22. Spazio per il tricolore? C’è, speriamo di poterlo riempire.

Le maglie che il tifoso può acquistare al negozio è esattamente la stessa che indossano i giocatori in campo. È un gesto di rispetto nei loro confronti. Noi non produciamo repliche.”

