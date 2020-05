Uefa, Ceferin: “Molto presto tornerà il calcio con i suoi tifosi. FPP? Se i club non lo rispettano saranno sanzionati”

Intervenuto ai microfoni del “Guardian” il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato con ottimismo circa una ripresa a breve dell’attività calcistica: “Noi siamo pronti: seguiremo le raccomandazioni delle autorità e sono sicuro che il buon vecchio calcio, con i suoi tifosi, tornerà molto presto. Se scommetterei un milione di dollari sul fatto che gli Europei si potranno giocare nel 2021? Lo farei, non so perché non dovrei. Non credo che il virus possa durare in eterno e penso che le cose cambieranno molto prima di quanto molti immaginano. Sono ottimista, non voglio pensare ad un’eventuale ricaduta. Il Financial Fair Play? Se i club non rispettano le regole saranno sempre sanzionati ma ovviamente stiamo pensando a come migliorare i regolamenti e, se necessario, adattarli ai tempi che corrono. Non succederà molto presto ma stiamo pensando di migliorarlo (il Financial Fair Play). Modernizzandolo e facendo qualcosa in più sull’equilibrio competitivo. Stiamo anche prendendo in considerazione una sorta di luxury tax, se possibile. Quindi, ci sono molte idee ma, credetemi, durante questi tempi difficili abbiamo smesso di pensare più o meno dei cambiamenti che accadranno in futuro. Ora dobbiamo guidare la nostra nave sulla rotta giusta e siamo vicini a farlo. Quindi, quando le acque si calmeranno, torneremo ai vecchi compiti”.“.



