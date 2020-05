Calciomercato.it | Serie A, stabilito gli itinerari e le regole per le trasferte: ecco come viaggerà la Lazio

La Lega Serie A ha inoltrato ai club un vademecum con le raccomandazioni da seguire durante le trasferte. “Indicazioni di viaggio”. La Lega Serie A, oltre alle “Linee guida per la ripresa del campionato”, ha inoltrato, come raccolto da calciomercato.it, in serata ai club un vademecum con le raccomandazioni da seguire durante le trasferte. Nel file si legge di “contingentare per quanto possibile il numero di partecipanti alla trasferta. Far precedere l’arrivo del gruppo squadra dall’arrivo di personale addetto al controllo delle condizioni igieniche”. Non solo: “In caso di trasferte in pullman (preferibili laddove le distanze lo consentano) evitare soste, distribuire i calciatori e lo staff su due pullman, testare il personale conducente, approvvigionare il pullman per entrambi i viaggi alla sede di partenza”. Istruzioni anche per i viaggi in treno, in cui si consiglia di “optare per soluzioni di occupazione di una intera carrozza ad uso esclusivo, igienizzata prima dell’arrivo del gruppo squadra. In caso di trasferta in aereo chiedere alle Autorità Aeroportuali le procedure per l’imbarco sottobordo direttamente dal pullman onde evitare l’attraversamento dell’aeroporto, privilegiando soluzioni charter a voli di linea”.

IN HOTEL – Insomma, nulla sarà lasciato al caso: dalla partenza all’arrivo a destinazione. Nell’hotel sede del ritiro in trasferta, tra le altre indicazioni, si ricorda di “prevedere un accesso dedicato ed esclusivo, privilegiare le scale all’ascensore, prevedere camere singole e ubicate nella stessa zona esclusiva con una persona di riferimento che ne impedisca l’accesso ad estranei, effettuando il controllo della temperatura”.

SPOSTAMENTI – Inoltre, è stato già stabilito come si muoveranno le squadre in occasione delle trasferte previste dal calendario. La Juventus si muoverà in pullman per le gare in casa del Genoa e del Milan, in aereo per i match con Udinese e Cagliari, mentre utilizzerà il treno per le sfide con Bologna e Sassuolo. Discorso diverso per l’Inter che viaggerà in pullman per le partite con Parma, Verona, Genoa e Atalanta. I nerazzurri non voleranno mai, ma prenderanno il treno per le trasferte di Roma e Ferrara con la Spal. Sui binari viaggerà soprattutto il Milan, che lontano da San Siro affronterà Lazio, Sassuolo, Napoli e Spal. I ragazzi di Pioli prenderanno un solo aereo, quello per Lecce, e un solo pullman, destinazione Marassi per giocare con la Sampdoria. Niente autostrada per il Napoli, Roma e Lazio. I ragazzi di Gattuso si imbarcheranno a Capodichino per giocare contro Verona, Atalanta, Genoa, Parma e Inter, mentre raggiungeranno Bologna in treno. I giallorossi di Fonseca andranno in treno a Milano, Napoli e Ferrara, ma voleranno a Brescia e a Torino, dove affronteranno Juve e Toro. I biancocelesti di Simone Inzaghi, infine, faranno un solo viaggio in treno, destinazione Napoli, ma prenderanno cinque volte l’aereo per le trasferte contro Atalanta, Lecce, Udinese, Verona, Torino e Juventus. calciomercato.it

