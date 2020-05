Strakosha: “Inzaghi ci toglie tutto lo stress. Siamo la migliore difesa? Vogliamo esserlo anche a fine campionato”

Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Come sto migliorando con la palla al piede? Mi piace, mi fa tenere vivo in partita. Se consideri che la palla viene poche volte, così mi diverto. Per un portiere è più difficile, ma con la squadra mi diverto. In allenamento non è cambiato nulla, ma cerco di giocarci tanto.

Sono il primo per lanci lunghi? Finché la squadra vince, non mi interessano i dati personali. So quando sbaglio e quando faccio bene, mi critico quando è giusto e poi ci pensano i miei allenatori. I lanci per lui è come mettere i soldi in banca, una sicurezza. I compagni sono tutti bravi ragazzi, anche se siamo 25 teste diverse. Il mister ci toglie lo stress, ci fa stare tranquilli anche se giochiamo nella Lazio che ha obiettivi importanti. Non abbiamo cambiato tanti giocatori, questo è molto importante.

Difesa migliore della Serie A? E’ una bella cosa, ma ancora non è finito niente, spero di esserlo anche alla fine del campionato. Anche nei momenti di difficoltà abbiamo giocatori che possono cambiare la partita, questo ci dà serenità sia a me che al Mister. Così tu puoi concentrarci sul tuo lavoro, senza avere paura che in ogni momento potresti subire una rete.

Le parole del CT dell’Albania? Mi fanno piacere i complimenti. La squadra si sta rinnovando, voglio dare un contributo anche a loro oltre alla Lazio.

Cosa mi cambia tra una difesa a quattro e una a tre? Mi sono abituato al 3-5-2, anche se per me è indifferente. Con il modulo a tre però è più facile trovare delle soluzioni per un portiere.

Titolare anche se sono giovane? Non è semplice esserlo, mi ha dato tanta motivazione ed un orgoglio. E’ un privilegio che non capita a tutti, mi sto godendo ogni giorno e partita, perché è una cosa bellissima.

