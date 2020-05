CorSera | Domani il protocollo a Spadafora, martedì in Lega si decide anche sui playoff

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Fra dubbi e perplessità, posizioni contrastanti e timori diffusi, il pallone prova a ripartire. La prossima settimana sarà decisiva. Domani la Figc consegnerà al Ministro Spadafora il protocollo per le partite (la parte sanitaria non avrà variazioni rispetto alle linee guida per gli allenamenti collettivi: quindi in base alla curva epidemiologica si chiederà più avanti di diminuire i giorni di quarantena in caso di un positivo o di aumentare l’intervallo fra un tampone e l’altro). Martedì è in programma un Consiglio di Lega per riparlare della data dell’eventuale ripartenza (per adesso fissata il 13 giugno) e affrontare il nodo dell’eventuale cambio di format, i tanto temuti playoff che ai presidenti non piacciono. Ma nell’eventualità che si facessero, la Lega vuole avere voce in capitolo su come svilupparli. Mercoledì in commissione diritti-tv all’esame la questione con i broadcaster: verrà inviata la lettera di diffida dopo che Sky, Dazn e Img non hanno versato l’ultima rata dei diritti-tv? E dopo che giovedì Spadafora riceverà i vertici del calcio, venerdì Dal Pino farà il suo report in assemblea.

Corriere della Sera

RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: