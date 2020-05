Inzaghi a ‘Che tempo che fa’: “Si fa presto a passare dalle stella alle stalle, difficile rimanere tanto tempo fermi”

Si è tornati finalmente sul campo. In attesa di conoscere la data esatta della ripartenza del campionato, Simone Inzaghi si concede ai microfoni di Che tempo che fa, su Rai2: “L’augurio è di poter finire il campionato, per tutte le persone che lavorano nel calcio e per i tifosi. I presupposti ci sono, noi allenatori ci siamo sentiti e abbiamo voglia di ripartire in sicurezza, così come sono ripartiti gli allenamenti individuali. Al di là delle classifiche, stavamo facendo qualcosa di straordinario, ma sappiamo che nel calcio da un momento all’altro si può passare dalle stelle alle stalle. Mancano 12 partite, 36 punti. Abbiamo visto che in Germania sono ripartiti in sicurezza.

Noi siamo in grandissima sicurezza nei nostri impianti sportivi, siamo monitorati ogni giorno, manteniamo le distanza. Da domani potremo tornare ai nostri allenamenti collettivi. Siamo abbastanza avanti ed è normale che da parte nostra c’è tantissima voglia. Stiamo aspettando il protocollo, in caso di infezioni si isolerebbe il calciatore e si continuerebbe ad allenarsi sapendo di tornare a giocare una settimana dopo. Pippo? Spera di riprendere, loro non hanno ancora ripreso gli allenamenti, ma ho sentito tanti tecnici e tutti vogliono ricominciare. I ragazzi li ho trovati un po’ in difficoltà, non è facile dopo 62 giorni, me lo aspettavo, servirà un po’ di tempo. Così tanti giorni fermi è un problema per tutti.

