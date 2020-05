Rizzoli, sulla ripartenza della Serie A: “Si potrà dialogare con l’arbitro, ma portando rispetto”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

“Il confronto dovrà essere tra due persone, non una contro quattro” Così Nicola Rizzoli, dirigente arbitrale italiano, intervenuto in esclusiva ai microfoni di SportMediaset. Continua: “Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara”. Anche gli arbitri stanno aspettando notizie sulla ripresa del campionato e, in previsione della ripartenza post pandemia, stanno ultimando i dettagli per tornare ad arbitrare nel rispetto delle nuove regole. Il designatore arbitrale spiega che “Nella sala VAR ci saranno solo tre figure invece di quattro, così aumenteranno le distanze interpersonali. All’interno della cabina di regia, distanziati da plexiglass e con guanti e mascherine, ci saranno VAR, AVAR e operatore mentre lo spotter, che comunicava con la regia, rimarrà all’esterno”. Rizzoli ha in mente inoltre un ritrovo a Coverciano una settimana prima della ripartenza per allenamenti e controlli medici da protocolli. Un’altra problematica da chiarire è quella delle le trasferte: al momento la soluzione sembra trovarsi in trasferte di un’unica giornata ma sempre salvaguardando i criteri di designazione perchè, come spiega Rizzoli: “La priorità è avere l’arbitro giusto per la partita giusta anche se dovremo tenere in conto come arriveranno allo stadio”. Ultimo punto, ma non per importanza, riguarda il fatto di far parlare gli arbitri per spiegare le decisioni prese in campo, decisione che desta un po’ di perplessità come spiega infatti Rizzoli: “Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l’apertura delle comunicazioni”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: