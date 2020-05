Calcio, Il servizio Zarate-Lotito su ‘Le Iene Show’ in programma per questa sera non andrà in onda

Il servizio sulle modalita’ dell’acquisto dell’argentino Mauro Zarate da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito non andra’ in onda stasera a ‘Le Iene Show‘, su Italia1, come annunciato nelle scorse ore. “Dopo il clamore suscitato dall’annuncio della messa in onda del servizio con le dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente nel 2008 di Zarate, sulle modalita’ di pagamento del calciatore argentino, riteniamo giusto dare un diritto di replica al presidente della Lazio. Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest’opportunita’, il servizio sara’ regolarmente in onda martedi’ 2 giugno“, si legge in una nota della redazione del programma Mediaset.



