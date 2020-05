ESCLUSIVA LATIUM | Hernanes: “Il 26 maggio abbiamo fatto la storia. La Lazio mi ha lasciato un marchio nel cuore”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Latium, l’ex biancoceleste Anderson Hernanes ha ripercorso i momenti più emozionanti della sua carriera alla Lazio. Compresa, ovviamente, la vittoria di Coppa Italia contro la Roma il 26 maggio 2013:

“Quel giorno abbiamo fatto qualcosa di memorabile che resterà per sempre, abbiamo fatto la storia. Questo trofeo ha un posto speciale nel mio cuore perché da quando sono arrivato a Roma ho capito subito l’importanza di vincere un derby. I primi quattro ho perso, faceva male da morire. Poi ho iniziato a vincere. Quella Coppa Italia è stata uno dei trofei più festeggiati. Vincere un derby a Roma è speciale, figuriamoci vincere una finale in un derby. Ero uscito 5 minuti prima che l’arbitro fischiasse, ero in panchina con un’ansia incredibile. Quando ha fischiato mi sono scatenato a festeggiare. Per me è stato un traguardo indimenticabile. Non sentivo tanto la responsabilità ma la voglia di vincere. Mi ricordo che avevo questa mentalità, volevo fare qualcosa di nuovo, di unico. Vincere il derby in finale era un’occasione del genere. Perdere il derby precedente è stata una delle delusioni più grandi che ho vissuto però ci ha dato la spinta per giocarci meglio la finale in Coppa Italia. La Roma era rimasta la stessa invece noi ci siamo preparati meglio. La mia capriola? Nasce perché mi piaceva molto fare le capriole, avevo un gruppo di amici e da piccoli le facevamo sempre. Quando ho iniziato a giocare la prima cosa che mi è venuta da fare è stata proprio la capriola. Klose? Ha una grande intelligenza calcistica, è stato un piacere giocare con lui. Ho imparato tanto, lo ricordo come un grande. Quelle cose che nella vita capitano una volta sola. Lasciare la Lazio e andare all’Inter? Per me quel traguardo, vincere la Coppa Italia, con la Lazio all’Olimpico per me è stata una cosa talmente bella che volevo rimanere con quel ricordo lì. La strada che avevo scelto era già quella, era il momento giusto per andare via. Il ruolo che facevo nella Lazio mi ha fatto capire che tipo di giocatore ero. Non ho chiesto consiglio a nessuno prima di venire a Roma, sono fatto così. In Brasile avevo già vinto quello che volevo vincere, avevo deciso di partire. Volevo crescere, è arrivata la Lazio e non ci ho pensato tanto. Mi sono detto vado e quel che sarà, sarà. Tornare alla Lazio a giocare? Sicuramente. Roma, i tifosi laziali, la Lazio, tutti mi hanno lasciato un grosso marchio nel cuore”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: