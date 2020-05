ESCLUSIVA LATIUM | Onazi: “Mister Inzaghi? Parliamo spesso. Sarebbe un onore tornare alla Lazio”

Intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Latium, l’ex biancoceleste Eddy Onazi, ha ripercorso i momenti più emozionanti della sua carriera alla Lazio. Compresa, ovviamente, la vittoria di Coppa Italia contro la Roma il 26 maggio 2013:

“Il gol di Lulic? Non possiamo dimenticarlo. E’ stato straordinario. Prima di giocare la partita sapevamo che era una gara importante, non solo un derby ma una finale di Coppa Italia. Sapevamo che in caso di vittoria i nostri nomi sarebbero entrati nella storia della Lazio. Sapevamo che i tifosi e la società sarebbero stati felici. Siamo entrati in campo con cattiveria e rabbia per vincere la partita a tutti i costi. Quel giorno abbiamo dato tutto in campo, abbiamo fatto tutto come una squadra. Prima della gara abbiamo lavorato tanto, siamo andati in ritiro, abbiamo parlato tanto di questa partita. Prima di giocare la partita ho incontrato tifosi al supermercato, in giro i tifosi e mi dicevano “per favore, dobbiamo vincere questa partita”. Da lì ero già dentro la partita, i tifosi ti caricano fuori e in campo. Quando giochi una partita del genere devi pensare che tutto è possibile. Dopo il gol di Lulic abbiamo pensato che la Roma potesse pareggiare. C’è stata una punizione di Totti, la palla è andata sulla traversa. Da quel momento ho pensato se non hanno segnato adesso, la partita è finita. Per me è stato un segno del destino. La prima cosa che devi guardare quando entri dentro la mia casa in Nigeria è la maglia con cui ho giocato quella partita. In questo periodo sto parlando molto con mister Inzaghi, mi piace molto come allenatore. Tornare alla Lazio? Non lo so. Vediamo come va. La Lazio è sempre nel mio cuore. Se c’è possibilità vorrei tornare. E’ una squadra bellissima. Speriamo. Vedo sempre le partite della Lazio ogni settimana. Parlo ogni tanto anche con Milinkovic e Strakosha. Per me sarebbe un onore tornare a giocare alla Lazio”.



