Lulic ricorda il 26 maggio: “Più passa il tempo, più mi rendo conto cosa significhi quel gol”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

L’eroe del 26 maggio 2013, l’autore del gol vittoria al minuto 71 che permise alla Lazio di vincere la Coppa Italia contro la Roma, Senad Lulic, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per ricordare l’evento: “Più passa il tempo più mi rendo conto cosa significhi quel gol. Una cosa incredibile, bella ed indimenticabile. Ricevo più messaggi oggi che il giorno del mio compleanno (ride, ndr). Quanto mi manca il calcio? Non solo a me, ma a tutti noi calciatori. Speriamo che tra tutte queste riunioni, riescano a decidere di ripartire per concludere questo campionato. A prescindere dalla classifica, dopo sessanta giorni fermi abbiamo voglia di ripartire. Il calcio sul sedere di Radu nell’esultanza? Lo conosciamo tutti, è un fratello per me. Abbiamo fatto tante “battaglie” insieme, spero di farne altrettante. Non mi dimenticherò non solo della partita, ma anche dei festeggiamenti. Abbracciai mia moglie, era incinta di mia figlia Lea in quel periodo, le dissi di non vedere la partita per non agitarsi. Qualche sentore della vittoria? Vedevo negli occhi dei compagni qualcosa, mi vengono in mente Mauri e Ledesma. Se dovessi giocare quel derby oggi sarei stato teso come loro dopo tanti anni alla Lazio, mentre in quel momento ero più sciolto e tranquillo: sarebbe molto più dura giocarla adesso per me che sette anni fa. A Roma dicevano che fosse stato un caso che avessi segnato, poi l’ho fatto anche nella Supercoppa contro la Juventus di Riyad. Abbiamo lavorato benissimo, era tutto perfetto e quindi poteva finire solo così quella partita. Come ci si sente ad essere il Capitano più vittorioso a Roma negli ultimi anni? Orgoglioso, non solo per me ma per tutta la squadra, il Mister e tutti coloro che lavorano insieme a noi. Siamo una grande squadra, con grandi persone che ti danno qualcosa in più”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: