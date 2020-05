Tmw | Lazio, primo giorno di allenamento collettivo: la situazione degli infortunati

Dopo aver svolto il secondo dei due tamponi previsti dal protocollo approvato dal CTS, oggi la Lazio dovrebbe ricominciare (condizionale sempre d’obbligo in questo caso) a lavorare in gruppo. Tutti insieme, senza alcuna divisione per reparti. Non accadeva da sabato 7 marzo, una vita fa. Da questo pomeriggio comincia la marcia di avvicinamento alla Serie A, la cui data della ripartenza verrà ufficializzata domani dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che incontrerà le istituzioni del mondo del calcio.

All’appello mancano i quattro giocatori che sono ancora all’estero – Lulic, Lukaku, Djavan Anderson e Proto – che rientreranno il 3 giugno. L’unico infortunato grave a Formello è Vavro, alle prese con uno stiramento. Per il resto Inzaghi deve fare i conti con dei vari acciacchi. Strakosha per esempio è in via di guarigione per un problema al tendine della mano dopo un brutto infortunio di qualche settimana fa, Jony e Patric hanno saltato un paio di sedute la scorsa settimana ma non preoccupano, così come Leiva, ieri in Paideia per dei controlli al ginocchio operato il 4 aprile. Altro osservato speciale è Milinkovic, che non sempre forza come i suoi compagni, soprattutto nelle parte atletica a secco. Lo staff biancoceleste, tecnico, atletico e sanitario, dovranno fare un grandissimo lavoro anche di prevenzione, per evitare nelle prossime acciacchi infortuni seri che potrebbero compromettere il finale di stagione della Lazio. TuttoMercatoWeb

