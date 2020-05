CdS | Tare costruisce la Lazio da Champions: pressing su Kumbulla e Suarez

Igli Tare è già all’opera per allestire una Lazio da Champions per la prossima stagione. Il club ha intenzione di investire molto per regalare ad Inzaghi una rosa degna di dire la sua anche sul più grande palcoscenico europeo. I nomi sul tacquino sono sempre gli stessi: Luis Suarez e Maresh Kumbulla.

STRETTA CON IL WATFORD

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, la Lazio avrebbe intenzione di puntare su giovani talenti e non più i 25enni. Ed ecco che per l’attacco è ora all in su Luis Suarez. La Lazio fa sul serio e prepara già la prima offerta da recapitare al club inglese: pronti 15 milioni di euro più bonus per il Watford, per il giocatori c’è un quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

KUMBULLA PER LA DIFESA

Il beniamino dell’Hellas Verona è finito sotto al mirino di Igli Tare (suo connazionale tra l’altro) e presto si deciderà a tentare l’affondo per portare a Roma il difensore più richiesto della Serie A. La concorrenza è tanta e la richiesta del Verona è alta: più di 25 milioni. La Lazio potrà giocarsi le sue carte, tra queste il fattore Champions e il jolly nazionalità sfruttando non solo Tare, ma anche Strakosha. L’offerta biancoceleste è di 16 milioni, alla quale potrebbero aggiungersi delle contropartite tecniche come Valon Berisha.



