ESCLUSIVA | Cangemi: “Il calcio deve ripartire, stiamo lavorando per far tornare i tifosi allo stadio. Lazio? Per me è già Campione d’Italia”

Il tempo stringe e la decisione definitiva è in lavorazione: calcio sì o calcio no? Intanto oggi è intervneuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. Negli anni si è impegnato molto nelle politiche sportive sia all’interno del Consiglio della Provincia di Roma, sia all’interno del Consiglio Regionale. Nel novembre 2019 ha organizzato, assieme al Consigliere Regionale Daniele Ognibene, un convegno in omaggio a Paparelli per condannare la violenza negli stadi e per ricordare la tragica vicenda del 28 ottobre 1979 allo Stadio Olimpico, durante un derby. Noto tifoso biancoceleste, il Vice Presidente Cangemi ha parlato con noi di quanto fatto dalla Regione Lazio per la ripresa del calcio e degli allenamenti e anche di quello che sarà il futuro della Lazio.

Oggi arriverà la decisione definitiva in merito alla ripresa del calcio. Lei da che parte sta?

“Sicuramente io sono dalla parte di chi vuole la ripartenza del calcio. E questo è necessario non solo per lo sport in quanto tale, ma per una ripresa sostanziale del Paese. Il calcio essendo una delle industrie più importanti del Paese è necessario che riparta, visto anche il grande bacino di appassionati che ricopre. In più la ripresa del campionato di calcio, ad oggi, darebbe un segnale forte per la ripresa”.

La Regione Lazio in data 2 maggio aveva anticipato la ripresa degli allenamenti individuali per sport di squadra. Ci racconta che cosa avvenne di preciso e perché avete deciso di anticipare il Governo?

“Abbiamo recepito in quei giorni quelle che erano le idicazioni e le volontà delle società sportive della nostra regione, in particolare Lazio e Roma. Bisognava ripartire quanto prima almeno con gli allenamenti individuali per gli sport di squadra, perché appunto la voglia era quella di riprendere e bisognava dare ai calciatori la possibilità di tornare a fare quello che è il loro lavoro. Non è stata una scelta facile, visto che ci scontriamo sempre con pareri diversi: c’è chi preferisce ripartire e chi invece no. Noi vogliamo far ripartire non solo il calcio ma anche tutto il Paese. La nostra idea era spingere il Governo della Regione ad anticipare quelle che poi sarebbero state le decisioni del Governo, cercando di mantenere una linea con altre regioni. L’apri pista in quel periodo fu l’Emilia-Romagna e così la Regione Lazio dopo qualche giorno ha emanato l’ordinanza. E’ stato sicuramente un passo importante per la ripresa del calcio e del Paese. Adesso aspetteremo quelli che saranno i protocolli e le linee guida per far ripartire il campionato con la massima sicurezza”.

A meno di improvvisi cambiamenti, il calcio ripartirà. La Regione Lazio che misure intende prendere per evitare problemi di ordine pubblico o assembramenti?

“Assolutamente non ci sono segnali di possibili rischi. I cittadini della nostra regione durante tutto il periodo di lockdown sono stati tra i più disciplinati d’Italia. Chiaramente bisognerà capire, nel caso in cui si ripartisse, quali saranno le regole, le misure e i protocolli da adottare, non solo per chi gioca ma anche per gli utenti. Ad oggi non ci sono tensioni e problemi, anzi c’è grande aspettativa di tornare a vedere il calcio, perché questo potrà dare una grande spinta al Paese verso la risalita”.

Se si dovesse presentare una situazione ottimale, si potrebbe ricominicare a riaprire gli stadi ai tifosi?

“Parlando di Roma e di Stadio Olimpico sappiamo che ha una capacità importante di spettatori, perciò si potrebbero trovare delle misure, garantendo sempre la distanza di sicurezza, ma almeno si può dare la possibilità ai tifosi di seguire la propria squadra. Io credo che se c’è volontà si può fare tutto, il problema è capire se appunto dall’altra parte il messaggio viene recepito”.

In questi anni si è parlato di progetti e idee su un nuovo stadio per la Lazio. Regione, Comune di Roma e il Presidente Lotito stanno pensando ad un nuovo impianto?

“Il Presidente ha sempre dichiarato la sua intenzione di realizzare uno stadio di proprietà. Poi però con il tempo abbiamo visto, per quanto riguarda la Roma, quanto sia difficile in questa città per un privato investire. Questo purtroppo è un limite di questa città, che rispetto ad altre è ferma su se stessa. Sarebbe opportuno che due società importanti come Lazio e Roma abbiamo il loro stadio di proprietà, e questo per migliorare anche il sistema calcio. Mi auguro un giorno si arrivi, in questa città, ad avere uno sviluppo diverso dal punto di vista produttivo. Il progetto della Lazio c’è, il problema è politico e amministrativo. E ad oggi non c’è la volontà per sostenere questo tipo di progetto”.

Tutti conosciamo la sua fede biancoceleste e anche le iniziative che ha promosso in Consiglio Regionale. Ci racconta come ha vissuto questa parte di stagione? Può farcela per lo scudetto?

“Io ho vissuto, come tutti, una stagione esaltante. Ma questo era prevedibile visto che la Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto 5 trofei, e dopo la Juventus è la squadra che vince di più in Italia e questo non va mai dimenticato. Le emozioni sono state tante, e alcune anche leggendarie (26 maggio). Chiaramente bisogna dire che c’è stata un po’ di frustrazione da parte nostra, nel vedere una squadra così forte, ben organizzata e che produce il più bel calcio in Italia, doversi fermare così per una situazione che era inimagginabile. Sicuramente questa pandemia lascerà il segno, anche perché la squadra era veramente lanciata verso la vetta. Quello che mi auguro è che la Lazio, quando si riprendrà, possa dimostrare ancora il suo valore. Anche se per quanto mi riguarda la Lazio è Campione d’Italia. Una squadra che vince due volte in 10 giorni contro la Juventus, vincendo una coppa a Riyad in maniera strepitosa, ha vinto contro le squadre più forti e più attrezzate per il primo posto, ha dimostrato il più bel calcio, ha in squadra il capocannoniere della Serie A, io penso che ad oggi la Lazio ha poco da dimostrare deve solo raccogliere i frutti di quanto ha prodotto.



