Gravina sulla ripresa: “Triste constatare che c’è chi faccia di tutto per non giocare”

Il giorno della verità per il futuro del calcio italiano è arrivato. In attesa dell’incontro con il ministro Vincenzo Spadafora, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato nel corso del convegno organizzato dall’Università di Bologna e dalla rivista Diritto dello Sport dal titolo “Lo sport oggi: dall’ emergenza alla ripartenza”: “In questi ultimi mesi ci sono stati molti momenti di esaltazione seppur sempre accompagnata da uno stato di responsabile prudenza. Sono stato da sempre convinto che la mia determinazione si basava sulla volontà di far capire cosa significhi il calcio nell’ universo sportivo e nell’economia del Paese. Oltre alla dimensione economica ce ne sono molte altre: il calcio è un fattore sociale importante capace di generare entusiasmo, moltiplicando tanta passione in direzione del mondo dello sport ed economico. Siamo in un momento molto delicato della nostra vita: la diffusione del coronavirus ha stravolto le vite di ciascuno mutando le nostre abitudini ponendo in discussione qualsiasi tipo di relazione, ma in ogni caso tutto ciò non ha mai rotto il filo d’amore che unisce il calcio all’Italia. Anche nel momento in cui tutti erano fermi e soffrivano, il calcio ha desiderato mettere in luce il proprio lato positivo, diversamente da quella demonizzazione a cui è stato sottoposto, anche tramite delle iniziative importanti come ad esempio mettere a disposizione il nostro centro tecnico di Coverciano il quale ha rappresentato una casa che ha ospitato 48 soggetti positivi. La nostra esigenza di ripartenza è insita nel nostro DNA dato che ci chiamiamo Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per me è stato un motivo di grande tristezza, e lo dirò, constatare come nel mondo del calcio ci sia chi faccia di tutto per non giocare, certi che in questo modo non pagherebbero alcune mensilità ai propri tesserati. Una società che non vuole giocare così da limitare i danni attua un gioco perverso. Questo mi ha convinto sul continuare questa battaglia. Sono cosciente di quanti italiani ritengono che non si debba ripartire. Comprendo che sarà triste assistere a partite a porte chiuse, ma se riparte l’economia italiana non può non ripartire una delle sue maggiori industrie”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com



