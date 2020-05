Ledesma: “Lazio, non puoi più parlare di un sogno, non ci si può nascondere quando si è a un punto”

L’ufficialità del ritorno alla vita calcistica ha dato una scossa. Il calcio italiano ha ricevuto la sua ignizione di fiducia e tutti contano i minuti che ci separano dal primo fischio d’inizio. Durante la puntata di Football Crazy, condotto da Elisa Di Iorio, è intervenuto Christian Ledesma, ex capitano della Lazio: “Come voi ho tante incertezze. Anche se non gioco più, comunque penso che la vita di tutti è diventata un’incertezza. Quello che possiamo fare, che potremmo fare, che non potremmo fare. Per l’Academy fermarsi è stato semplice, quando c’è davanti la salute, anche se ad oggi sembra che si possa fare tutto tranne la scuola calcio. La ripresa del campionato? Sono d’accordo, penso e credo che si possa giocar. Non metto in primo piano solo l’aspetto economico, ma credo che per l’Italia, come Paese e come cultura il calcio sia un motore fondamentale anche a livello di emozioni. Penso a tutte quelle persone che ad oggi potranno e vorranno seguire il calcio anche se dalla tv. Penso che il calcio sia importante, a livello emotivo dà tanto alla persone, ovviamente a chi lo guarda con un certo interesse sportivo. Secondo me è importante che riprenda, anche a livello economico. Se non si riprende, si rischia tanto per il futuro, si rischia di andare a creare delle situazioni pericolose, più di quelle che abbiamo adesso. Non finire i campionati? Non sarebbe normale, perchè il problema delle piccole categorie è la carenza delle strutture, dei controlli su dove ci si allena e dove si gioca. Non è solo il professionista a dover essere tutelato, si può fare meglio anche nelle altre categorie con delle strutture idonee. Oggi certi posti, per sanificarli dovresti bruciarli, non basta qualche disinfettante perchè le strutture sono carenti in tutto. Dispiace per quello e per essere arrivati ad una situazione del genere che ha portato tantissimi morti, per capire che per ripartire nei prossimi anni si deve ripartire dalle strutture e soprattutto nel portare più sport nelle scuole. Il caldo? Può incidere tanto, stiamo parlando di una situazione anomala, di qualcosa di straordinario. Questi calciatori si sono fermati in maniera diversa dal solito. A fine stagione ti fermi anche mentalmente e ti lasci andare, invece si sono allenati con la convinzione di riprendere. Non è la stessa cosa, però a livello di ritmo si perderà, qualche giocatore ci metterà di più a rientrare in forma, quindi è come una ripresa dopo una stagione finita, ma allo stesso tempo ci sono i giocatori che si sono mantenuti in forma, in contatto con la loro società, quindi è tutto incerto. Dovremo vedere quali saranno le carenze, sapendo che tutte le squadre sono state sotto la stessa condizione. La Lazio? Penso che non si possa più parlare di un sogno, non ci si può nascondere quando si è a un punto. Non è un sogno, la Lazio si è guadagnata quel posto quindi è giusto che si guardi allo specchio e si dica ‘Noi siamo lì, ce la giochiamo, ce la possiamo giocare.’ Sì, c’è da giocare partita su partita, però non è più un sogno perchè siamo a fine stagione. Se fossimo a settembre o ottobre direi che è un sogno, però ad oggi la Lazio sta lì, dovrà giocare queste partite in maniera strana, però vincere lo scudetto anche quando c’è di mezzo questo virus è lo stesso una cosa importantissima. Penso a chi dice ancora che è un sogno, non ha rispetto per quello che ha fatto la Lazio in questi mesi.” In Germania ci sono stati tanti infortuni dopo la ripresa, fattore che può incidere su squadre con la rosa corta: “La differenza che vediamo sempre tra squadre come la Juve e come la Lazio è questa. La differenza è nella qualità dei ricambi, non nella qualità. La Juve a volte lascia in panchina uno tra Higuain e Dybala. La Lazio non ha tanti ricambi di qualità, però non ha giocato le coppe, che fino all’avvento del Covid era un vantaggio. Adesso si riparte come in Germania e ora gli infortunati conteranno, perchè se hai una rosa di qualità, potrai aspettare gli infortunati senza fretta.”

