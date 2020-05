Preziosi tra ripresa e piano B: “È giusto che si riparta. Non ha senso in caso di nuova interruzione far giocare solo dieci squadre”

Il calcio è pronto a tornare alla sua (semi) normalità con il conto alla rovescia verso il 20 giugno che è già partito. La data della ripartenza è stata fissata anche se ancora rimangono delle incertezze nel caso in cui sia necessario fermarsi nuovamente per un ritorno aggressivo del virus. Sul punto, ai microfoni di Telelombardia, si è espresso il presidente del Genoa Enrico Preziosi molto critico sull’ipotesi play-off: “È giusto che si riparta e la stagione arrivi alla fine. Il Genoa avrà un calendario con otto sfide in casa, seppur il fattore campo non c’è più. I calciatori dovranno abituarsi per così da non farsi toccare da questa nuova situazione. Piano B?Creiamone anche uno D ed uno E. Ritengo che in caso di stop non ci possa essere un calciatore di legno e uno di sangue. Serve regolamentare un eventuale nuovo stop. Non corrisponde al vero il fatto che litighiamo sempre, ma semplicemente ciascuno ha una propria posizione che dipende anche alla classifica che occupa. È una cosa normale. Sono sempre stato a favore del fatto di giocare, in caso di nuova interruzione non trovo però il senso di far giocare dieci squadre mentre le altre no”.



