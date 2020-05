CdS | Inzaghi carica i suoi: “Ora tocca a noi, diamo tutto per il nostro sogno”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Tre mesi fa l’epidemia da Covid-19 ha fermato tutto il mondo, ed anche il calcio. Per la Lazio è stato come essere svegliati mentre si sta facendo un bellissimo sogno, un sogno ad occhi aperti. Adesso si è deciso, si torna a giocare, tutto sarà diverso e chissà se la squadra di Simone Inzaghi sarà pronta e sarà in grado di rimettersi a ‘dormire‘ per continuare a sognare. Dopo settimane di allenmenti individuali, gruppi divisi per fasce orarie, adesso la Lazio è tornata, ed è pronta a fare sul serio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ci racconta l’energia e l’euforia del mister piacentino, Simone Inzaghi.Nella giornata di ieri ha parlato alla squadra ed è stato chiaro, parole semplici ma concrete: “Ora tocca a noi! Diamo tutto per il nostro sogno”. Servirà oltre il 100% per provare ad afferrare questo sogno, ed Inzaghi non intende arrendersi.

IPOTESI RITIRO

Il maxi ritiro è stato bocciato da Lega, FIGC e AIC. Ma la Lazio non la pensa così, ed ha intenzione di concedersi un mini ritiro prima di tornare sul prato a giocare contro l’Atalanta, tra il 23 e 24 giugno. E’ un’occasione per ritrovare quella coesione, unità d’intenti e spirito di squadra che il Covid-19 ha interrotto, e soprattutto è l’occasione per ripristinare al meglio la forma fisica. Le urla e gli incitamenti di Inzaghi non sono stati vani: la Lazio c’è ed è più carica che mai.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: