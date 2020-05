Il Brooklyn Man Panella: “Sono romano quindi laziale, come vuole la storia. Inzaghi? Malato di Lazio”. E sul derby…

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Il noto ristoratore romano Francesco Panella, ai microfoni di Radio Incontro Olympia nel corso della trasmissione “Estrema Lazio“, ha commentato la ripartenza del campionato, parlando della sua fede laziale. Il protagonista di Little Big Italy inizia elogiando la tifoseria: “Il merito della galoppata biancoceleste credo sia del tifo: nonostante fossi dall’altra parte del mondo vedere la Curva e quelle coreografie, mi ha fatto emozionare“.

Il Brooklyn Man continua: “La mia lazialità nasce grazie a mio nonno, quindi è nata per la storia: un fatto genetico, io non capisco come fai a Roma a non essere della Lazio. Io sono coerente: sono romano e quindi laziale. Sulla ripartenza della Serie A sono scaramantico e non mi sbilancio, giocare in estate sarà difficile, la preparazione sarà fondamentale e la Lazio l’ha fatta sempre bene. Ci mancherà il dodicesimo uomo in campo, mancherà anche agli avversari ma il nostro è vero, si sente. Ieri a cena da me c’erano Inzaghi ed Immobile: Simone è il mister più importante della storia, per come ha iniziato fin dalla Primavera; è malato di Lazio, è laziale perso. Quest’anno la Lazio ha dimostrato di avere caratteristiche fuori dal comune, unite da uno spogliatoio pazzesco. Basta vedere Luis Alberto che, durante la pandemia, è rimasto a Roma da solo. Lotito? Ha solo messo in campo la voglia di non far morire il calcio e soltanto ora tutti gli danno ragione perchè hanno capito l’importanza di ripartire. Le più grandi gioie da laziale? Oggi, il 2-1 con la Sampdoria, Roma-Lecce ed il 26 maggio. Quest’ultimo è il giorno che non si può paragonare neanche alla Coppa Campioni: sono stato due giorni in aereo per vedere la partita. Il Lazio Club New York? Giovanni ha una grande passione, speriamo di dare presto una nuova casa al club: sta lavorando e so che ci riuscirà. Ha portato una mentalità diversa, facendo cose grandi anche a New York. Ipotesi play-off? Vanno fatti magari dal secondo posto fino all’Europa League, ma una squadra che ha 17 punti in più dell’altra ha praticamente 6 gare di vantaggio sull’avversaria. Come è possibile fare scontrare due compagini con questa differenza?. Per quanto riguarda il mio ristorante, con molti che sono passati ho buoni rapporti: con Bruno Giordano sono legato in maniera viscerale, è un amico di famiglia, lo sento sempre. Abbiamo un rapporto di fratellanza, così come, conoscendo Gaia da tanto, sono amico di Inzaghi. Conosco bene anche Klose, mi piace la sua freddezza in modo positivo: ci siamo visti anche a New York“.

In conclusione due battute sul sostegno dei tifosi laziali: “La creatività della Nord troverà un modo per trasmettere amore e passione ai ragazzi della squadra. Le coreografie di quest’anno hanno fatto la storia del tifo in Europa e mi dispiace che non sia stata messa in evidenza questa cosa. Io anche quando lavoro cerco un posto per vedere la Lazio. Ero a New Orleans una volta e al gol di Caicedo ero in trasmissione; giocavano anche Real Madrid-Barcellona: presi il microfono e chiesi di lasciarmi un televisione. Comprai 100 birre, le ho offerte a tutti e mi fecero vedere la gara: sul 3-0 c’erano 500 persone che guardavano il derby e al tiro finale è esploso il bar“.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: