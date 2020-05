La normalità è dietro l’angolo, ma qualcosa cambierà: la Lazio riparte dalla scossa

Il virus non è stato sconfitto ancora, ma intanto i tentativi di uno pseudo ritorno alla normalità si fanno avanti. Dalla riapertura dei bar, dei parruccchieri e dei ristoranti, fino alla ripresa del campionato: non solo Serie A, ma anche Serie B e Lega Pro (che però disputerà i Playoff-Playout). Non sarà di certo il calcio a cui eravamo abituati, non ci sarà più la gioia di andare allo stadio, o di sedersi sul divano ascoltando il rumore di sottofondo delle curve che gridano i nomi dei loro beniamini. Mancherà la cornice del calcio, si proveranno a mantenere le distanze (per quanto possibile), si limiteranno abbracci, e si eviteranno sputi. Per alcuni sarà come veder morire il calcio; per altri invece andrà bene lo stesso. Certo qualcosa mancherà, ma già solo vedere un pallone rotolare sul campo con 22 giocatori pronti a scontrarsi per buttarlo in rete è gia una grande vittoria. I vertici del calcio e il Governo dopo tante trattative hanno deciso, si ripartirà prima con la Coppa Italia, poi i recuperi e poi si riprende il cammino normale del campionato, tutti allo stesso punto. Le date certe ancora non si hanno, ma presumibilmente si ripartirà tra il 22 e il 23 giugno con la Serie A. Riparleremo di Scudetto, Champions League, Europa League e Retrocessioni. La Lazio darà ancora filo da torcere alla Juventus e magari tenterà la spallata? Inter, Atalanta o Roma, una resterà fuori dalla zona Champions, chi sarà? Napoli, Milan e attenzione all’Hellas per l’Europa League o alla vincente della Coppa Italia. E poi la lotta a tre (anzi quattro) per la retrocessione: Genoa (a pari punti con i salentini), Lecce, Spal o Brescia. Cosa ci riserverà questo campionato non lo sappiamo, ma sicuramente sarà emozionante.

LA LAZIO RIPARTE DALLA SCOSSA

I biancocelesti il 29 febbraio hanno giocato la loro ultima partita, il 9 marzo il Presidente del Consiglio Conte ha fermato l’Italia e di conseguenza il calcio. La Lazio e i suoi tifosi sono stati svegliati di soprassalto da un sogno ad occhi aperti, che stavano iniziando ad assaporare nella speranza che diventasse realtà. Dopo quasi 3 mesi di stop è dura rimettersi a ‘dormire‘ per riprendere quel sogno che il mostro chiamato Covid-19 ha interrotto. Inzaghi non vuole far staccare la spina ai suoi, vuole che nonostante lo stop i ritmi rimangano alti e le motivazioni crescano sempre di più. Lo vuole Inzaghi; lo chiedono Lotito e Tare che sperano di arrivare li sù, tirando fuori così un altro da maestri; ma soprattutto, ormai, lo vogliono i tifosi che non amano accontentarsi. Ciò che conterà di più saranno i nervi, la concentrazione e la forma fisica anche. Il caldo non aiuterà, la mancanza dei tifosi nemmeno, ma è importante restare lucidi. Ad attendere i biancocelesti alla prima gara post-coronavirus non ci sarà una sfida semplice. Il viaggio è verso Bergamo, e la squadra è l’Atalanta. La stessa Atalanta che il 19 ottobre all’Olimpico, nel primo tempo, metteva in ginocchio la squadra di Inzaghi. Ma è la stessa Atalanta che ha fatto innervosire la Lazio e l’ha trasformata in quella macchina agguerrita che abbiamo visto prima dello stop. Il recupero nel secondo tempo da 0-3 a 3-3 è stata la scossa che ha sbloccato la Lazio e le ha permesso di parlare, anche se sottovoce, di scud… no meglio non dirlo. Adesso cosa bisognerà aspettarsi? Inzaghi e i suoi sono pronti a rimettere la testa nell’esatto momento in cui avevano finito? Questo solo il tempo potrà dircelo, ma di certo serviranno almeno un paio di partite per riprendere la forma giusta. Come però ha detto il Mister ai suoi: “Ora tocca a noi, diamo tutto per il nostro sogno”.



