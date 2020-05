La Lazio oltre Immobile: ecco quanti punti valgono le parate di Strakosha

La ripresa è dietro l’angolo. La Lazio, con 62 punti in classifica, vuole tornare ad inseguire il sogno Scudetto tra le magie di Milinkovic, Correa e Luis Alberto e i gol di un Immobile famelico che punta il mirino su Lewandowski nella lotta verso la Scarpa d’Oro. Con 27 reti e 7 assist stagionali, Ciro è il simbolo di una squadra cinica e determinata bravissima nello sfruttare lo spirito collettivo per annullare quasi del tutto il gap con Juventus ed Inter. Tanti gol fatti, ma anche pochi incassati. Lo sanno bene Acerbi, Luiz Felipe e Radu, ma soprattutto Thomas Strakosha: con solo 23 reti al passivo, l’albanese è il portiere meno battuto della Serie A grazie a ben 9 clean sheet e tanti interventi prodigiosi che gli permettono di firmare di diritto il secondo posto biancoceleste. Ma, essendo più precisi, quanti punti in classifica passano per i suoi guanti?

Sampdoria- Lazio 0-3

Thomas ci mette poco ad imprimere il proprio marchio sulla stagione della Lazio. Nella prima giornata a Marassi è già decisivo compiendo, dopo l’1-0 di Immobile, un’autentica prodezza su Viera: il doriano calcia a botta sicura, Strakosha si distende sulla sua sinistra e mette in angolo. Si ripete nella ripresa su una conclusione da fuori di Gabbiadini. +1

Lazio-Parma 2-0

Decisivo in trasferta come in casa. Nella prima vittoria stagionale tra le mura amiche, l’estremo difensore laziale è ancora protagonista. Un solo intervento, ma in un momento cruciale della gara: dopo l’1-0 sempre di Immobile salva a tu per tu con Inglese aprendo la strada al successo della banda Inzaghi. +1

Inter-Lazio 1-0

Tanti salvataggi, ma anche qualche errore pesante. Ne un esempio il gol di D’Ambrosio subito a San Siro che condanna la Lazio alla seconda ed ultima sconfitta in campionato. L’incertezza di Thomas in uscita, insieme a quella di Jony, costa carissima e a nulla valgono, o quasi, i due interventi nella ripresa in sequenza su Barella e Politano. -1

Lazio-Genoa 4-0

Nel calcio, in ogni caso, c’è subito tempo per rialzarsi dopo le cadute con il numero uno laziale non aspetta troppo tempo per tornare decisivo in positivo. Nella sfida successiva con il Genoa, vinta agevolmente da Immobile e co. , compie un grande intervento si supera su un colpo di testa di Romero appena dopo il vantaggio di Milinkovic spegnendo del tutto la reazione del grifone. +1

Lazio-Lecce 4-2

Ancora quattro gol per la Lazio, ancora Strakosha decisivo. Sul risultato di due a uno si esalta respingendo il rigore di Babacar da cui poi nascerà la ribattuta vincente di Lapadula giustamente annullata. Conservato il vantaggio lascia spazio ai suoi compagni che dilagano senza grandi problemi. +2

Lazio-Juventus 3-1

Nella prima vittoria stagionale contro una big, la firma di Thomas non può . Se nella ripresa fa correre qualche rischio di troppo ai suoi con un rilancio sbagliato su cui poi recupera bene parando a il tiro di Dybala che ne scaturisce, nella prima frazione è perfetto tenendo in partita i capitolini grazie ad bel intervento su un colpo di testa di Ronaldo che poteva valere lo 0-2. +1

Cagliari-Lazio 1-2

Leggi Cagliari-Lazio e pensi al colpo di testa di Caicedo. Sì, verissimo, ma quando riguardi la partita ti rendi conto che forse il migliore in campo è il numero uno biancoceleste semplicemente prodigioso nel primo tempo con due interventi che evitano il tracollo laziale. Dopo l’1-0 prima si supera a tu per tu con Nainggolan, poi sempre in uno uno contro uno mette in angolo un tentativo ravvicinato di João Pedro. Nella ripresa viene graziato da Simeone, ma la sua prestazione rimane perfetta. +2

Lazio-Hellas Verona 0-0

Quando viene chiamato in causa, lui c’è sempre. In una gara particolarmente strana dove l’MVP è il portiere scaligero Silvestri, l’estremo difensore delle aquile si sporca i guanti solamente due volte con due parate molto complicate: poco dopo il fischio d’inizio, di puro istinto, respinge un colpo di testa molto ravvicinato, mentre nella ripresa è impeccabile nel deviare in angolo un diagonale teso di Borini. +1

Lazio-Napoli 1-0

Nella notte dei centoventi anni, Strakosha non sbaglia nulla offrendo una prova di maturità non trascurabile. Nella secondo tempo, con la Lazio in sofferenza, chiude due volte la porta ad Insigne: particolarmente importante il secondo intervento a tempo quasi scaduto, dove respinge un tiro al volo del napoletano facendo esplodere l’Olimpico. +2

Lazio-Bologna 2-0

Protagonista nella prima giornata, protagonista nell’ultima uscita prima dello stop. Come già accaduto in altre occasioni, anche contro il Bologna Thomas viene impegnato pochissimo, rispedendo con prontezza al mittente i pochissimi pericoli arrivati. Subito dopo il vantaggio di Luis Alberto, i felsinei si spingono in avanti alla ricerca del pari: su un cross dalla destra Palacio fa la sponda di testa per Orsolini il quale calcia a botta sicura trovando però sulla sua strada la prodezza del numero uno di Inzaghi che, d’istinto, sigilla il vantaggio. +1

Lazio-Atalanta 3-3, Roma-Lazio 1-1 e Lazio-Inter 2-1

Due vittorie ed un pareggio con tanti punti in comune per quanto riguarda le prestazioni del portiere albanese. In tutte e tre le gare infatti, oltre ad almeno un paio di ottime parate, risaltano delle incertezze pesanti: con l’Atalanta è posizionato male sulla punizione di Muriel del provvisorio 0-2, con la Roma sbaglia i tempi dell’uscita sul colpo di testa vincente di Dzeko, contro l’Inter respinge centralmente la conclusione di Candreva da cui nasce il gol di Young. Grandi interventi e gravi errori nell’arco di soli 90 minuti che non permettono di attribuire un giudizio positivo o negativo in termini di classifica biancoceleste.

Tirando le somme, sono dunque ben 11 i punti in classifica della Lazio con il timbro di Thomas Strakosha. Un bottino molto importante per un ragazzo che, partito dal basso, ha trovato a Roma la sua dimensione ideale grazie ad un lavoro meticoloso compiuto in sintonia con un grande preparatore dei portieri, Adalberto Grigioni.



