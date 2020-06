L’ANGOLO DEL TIFOSO | Mario: “26 maggio 2013, il ricordo più bello: stavo facendo la Cresima ma non vedevo l’ora che il sacerdote finisse”

Come ogni lunedì i veri protagonisti siete voi. Torna l’ “Angolo del tifoso” e oggi è il turno di Mario. E’ nato laziale, tutto merito del padre che è riuscito a trasmettergli questa gran fede seppur in una casa prevalentemente rossonera. 23 anni di lazialità e aneddoti, ce ne ha raccontato qualcuno, con la speranza di tornarne a vivere molti altri, sempre con la birra in mano, la sciarpa al collo e la Lazio nel cuore.

Da dove nasce la tua passione per la Lazio?

“La passione è nata insieme a me. Mio padre è un laziale accanito in una famiglia in cui nessun altro tifa Lazio. Mia madre è della Juventus, mia cugina romanista ma in maggioranza in casa sono milanisti. Io sono nato col cuore laziale, forse per far compagnia a mio padre, è una passione che non vale la pena non condividere e soprattutto non trasmettere. La mia prima volta allo stadio è stata insieme a lui. Quella è stata la prima delle tante: è stato amore a prima vista, se già prima gli insegnamenti di mio padre mi avevano convinto, dopo aver vissuto su pelle cosa significa essere laziale i colori biancocelesti non mi hanno più abbandonato.”

Vai spesso allo stadio? Qual è stata la tua prima partita all’Olimpico?

“Cerco di essere molto presente, almeno in casa. La mia prima partita è stata Lazio-Juventus, 12 settembre 2009. Abbiamo perso 2 a 0. Ho capito subito che non sarebbe stato un amore facile, ma che ne sarebbe valsa comunque la pena.”

Come vivi le partite quando sei allo stadio?

“L’agitazione c’è sempre, poi quest’anno si è alzata la posta in gioco e anche la partita più semplice diventa una gran sfida da non sottovalutare. Da casa vivo le partite un po’ più tranquillo perché non c’è la tensione che sento sugli spalti, ma allo stadio l’ansia è veramente tanta… Quindi diciamo che le vivo con la birra in mano, è molto più facile così arrivare senza tachicardia al 90esimo minuto.”

Qual è il momento più bello che ti ha fatto vivere la Lazio?

“Il più bello in assoluto: 26 maggio 2013. Il destino ha voluto che oltre alla AS Roma ricevessi la Cresima anche io. Mio padre non ha assistito alla cerimonia per guardare la partita e il mio unico pensiero era ‘Ma ‘sto prete nse move?!’ Ne è valsa la pena aspettare, la felicità di quella sera non la scorderò mai! Il destino era stato crudele a non farmi andare allo stadio, ma la ricompensa è stata comunque grossa!”

Qual è la coreografia della Nord di cui hai fatto parte che ti ha emozionata di più?

“Quest’anno nelle coreografie ci siamo superati, una più bella dell’altra. Se dovessi dirti quale è stata la più bella forse direi quella del Giudizio Universale, un vero schiaffo morale alle bandierine dei romanisti. Ma la coreografia più emozionante per me è stata quella in onore di Gabriele Sandri, al derby Roma-Lazio del 18 novembre 2017.”

Cosa ti aspetti dalla Lazio in caso di ripresa del campionato?

“Era un gran campionato, iniziavo a crederci davvero tanto e lo stop non ci voleva proprio. Comunque ora si riparte, la grinta sembra tanta e speriamo che la nostra Lazio torni in campo più forte di prima. Però sono un po’ scaramantico e non voglio espormi troppo presto… Diciamo che ci spero e basta.”

Il tuo calciatore preferito della rosa attuale? E del passato?

“È una grande squadra. Ma i miei preferiti sono Luis Alberto e Sergej Milinković-Savić, tra loro due però è impossibile scegliere. Il mio idolo passato invece è senza dubbio Klose, arrivato dal Bayern Monaco si è rivelato un campione.”

Cosa significa per te essere della Lazio?

“Non saprei rispondere. Per me essere della Lazio è normale. Non potrei mai immaginare di portare nel cuore un’altra squadra.”



