Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la rubrica “Il calciomercato che verrà”:

“Il calciomercato cambierà per tutti, non solo per la Lazio. Dobbiamo adeguarci, servirà fantasia ma soprattutto chiarezza: per sapere come procedere e poterci organizzare per il futuro. Nel privato sono stati i tre mesi più belli della vita perché ho avuto tempo di dedicarmi alla famiglia. Solitamente non siamo abituati a viverli per il lavoro che faccio. Dall’altro è stato molto difficile perché non sapevamo come convivere con questo virus, ma per fortuna abbiamo avuto il modo, nelle ultime settimane, di avvicinarci alla nostra quotidianità. Noi non siamo una società che fa prestiti, la priorità è quella di avere giocatori di proprietà. I nostri giocatori all’estero abbiamo dato la possibilità di rimanere nelle squadre fino alla fine del loro campionato.

Rinnovi? Passo dopo passo cerchiamo di risolvere ogni situazione, soprattutto dei giocatori cui vogliamo prolungare il contratto. Lo sanno anche loro che nel prossimo futuro la situazione verrà risolta.

I prezzi diminuiranno? Di sicuro non abbiamo bisogno di vendere in questo momento, ma ai giocatori di un certo livello non si abbasseranno. Piuttosto avverrà per quelli di media fascia. Tante società faranno le valutazioni sul mercato in base a come si svilupperà.

Milinkovic e Immobile? Il rapporto di Sergej con la piazza e con la Lazio non morirà mai. È un legame forte cresciuto negli anni. Vanno visti i desideri, ogni situazione verrà valutata nel momento opportuno per il bene di tutte le parti, così che possano essere accontentati entrambi. Lui è felice, così come noi che stia in squadra. Per Ciro non c’è stato alcun contatto o offerta. Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile. Spero rimanga ancora con noi tanti anni. Ho un legame molto forte con questo gruppo, ha dimostrato di essere sano e responsabile nei momenti di difficoltà. Con Inzaghi abbiamo formato una creatura unica, quando si formano certi legami e arrivano i risultati, rappresentano il mio sogno. Per noi è una priorità quella di prolungare con Inzaghi, perché è la storia di questa società, perciò nessuno ha la maglia più cucita addosso che lui. Il prossimo Luis Alberto o SMS? Mi ammazzo piuttosto che dirlo (ride, ndr).

Adryelson? Non lo conosco, mai trattato. A breve verrà annunciato Escalante dall’Eibar, poi cerchiamo qualcuno a centrocampo e dove ci sarà necessità in ogni reparto. Per noi però è difficile in questo momento, visto che c’è un finale di campionato dove serve massima concentrazione. Per questo sogno abbiamo lavorato tanto e vogliamo portarlo a termine.

Giroud? Avevamo la possibilità di acquistarlo negli ultimi giorni di calciomercato invernale, ho avuto modo di incontrarlo e conoscerlo da vicino, è stato molto piacevole per me, perché ho conosciuto una grande persona e professionista con grandi motivazioni. Allo stesso modo, ho intuito che la sua priorità era la sua permanenza a Londra, dove la sua famiglia vive ormai da tanti anni. Poteva essere una possibilità per l’estate, ma sapevo che se ci fosse stata la possibilità di rinnovare con il Chelsea lui l’avrebbe colta”.



