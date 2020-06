ESCLUSIVA LATIUM | Panella: “La Lazio, unica vera costante in cinquanta anni di vita. Inzaghi? E’ laziale fracico”

Intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Latium, Francesco Panella noto ristoratore romano e volto televisivo, sbottona tutta la sua lazialità:

“Ieri sera è stato ospite al mio ristorante Bernardo Corradi, grande bomber e amico, qualche giorno fa il Mister con Ciro Immobile… del resto l’Antica Pesa vanta una storia centenaria, essendo nata venti anni dopo la Lazio e ben sette prima della Roma. A proposito della dichiarazione fatta qualche giorno fa sulla canzone che porto sempre con me, ovvero il nostro inno, ho avuto modo di fare alcune considerazioni, di quelle profonde che nascono quando le luci si spengono: si nasce e si incontrano tanti amici, parecchi dei quali si perdono per strada, purtroppo la natura ci allontana spesso prematuramente anche dai genitori, nemmeno i matrimoni sono per sempre…Sono arrivato quindi alla conclusione che l’unica costante vera che ho avuto nella mia vita per cinquanta anni è stata la S.S. Lazio, parte emozionale pazzesca. Ricordo un sacco di gare vissute sulla mia pelle: Lazio- Vicenza, la finale di Birmingham e ancora Monaco, Napoli, Campobasso. Che Campionato mi aspetto alla ripresa? L’entusiasmo c’è sicuramente essendo la squadra formata di grandi uomini, veri professionisti con tanto cuore e carattere che non mollano mai. Hanno desiderio di tornare in campo, durante il lock-down si sono allenati come bestie. Il nostro Mister accompagna la squadra da venti anni, è senza dubbio la persona più importante a livello sportivo della storia senza voler togliere nulla alle magie degli altri, in primis quelle di Maestrelli.

Inzaghi è affezionato a Roma, è proprio laziale fracico, come anche Gaia! Ha dimostrato di essere attaccato ai valori della lazialità. Va mantenuto per tutta la vita dentro il cuore. Tutte le persone che durante Lazio-Chievo lo hanno contestato facciano un mea culpa…sentire quei fischi mi ha fatto veramente male. Un plauso speciale va poi ai ragazzi della Curva Nord, cui secondo me non si è data la giusta importanza, per il capolavoro di coreografie che sono stati in grado di creare quest’anno, un qualcosa di straordinario e meraviglioso, forse le più belle coreografie della storia del calcio italiano. Sono troppo scaramantico per sbilanciarmi su eventuali previsioni Scudetto, ad ogni modo la storia racconterà che questa Lazio ha giocato il calcio più bello d’Europa. L’intera società è come un pasto perfetto, preparato con amore e dedizione dall’antipasto al caffè, con attenzione al dettaglio, ai contrasti, alle temperature. Ricordo parecchi aneddoti, soprattutto in occasione dei Derby.

Al Lazio Club di New York insieme a Giovanni, col quale sono uno dei nove padri fondatori, preparammo, in occasione del derby di Keita vinto dalla Lazio, una scatola di peperoni gialli e rossi da spedire ai romanisti. Un’altra volta, sempre a New York, presi un’aquila da un allevamento e la tenni al club per tutta la durata della partita. Al Derby non guardo molto il risultato finale, quanto lo stato d’animo e le emozioni che ti regala un evento del genere, col cuore che batte forte dal primo all’ultimo minuto.“



