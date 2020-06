Canigiani: “Oggi prende il via l’iniziativa NON SARAI MAI SOLA. Riapertura degli stadi? È presto per parlarne”

La Lazio pensa alla ripresa sul campo, ma non solo. Come reso noto nella giornata di ieri, nella giornata di oggi prende il via l’iniziativa “NON SARAI MAI SOLA” per riempire, almeno con delle figure di cartoni i seggiolini dell’Olimpico aiutando inoltre la Croce Rossa Italiana. Del progetto benefico ha parlato, ai microfoni di Lazio Style Radio, il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “

“Ha preso il via “Tu non sarai mai sola”, siamo contenti perché avrà uno fine benefico insieme alla Croce Rossa. Ce ne saranno altre per coinvolgere i tifosi. Sarà possibile acquistare questa gigantografia che la quale sarà situata sugli spalti quando la stagione riprenderà. È possibile crearla già da oggi presso i Lazio Style di via Calderini, Propaganda e quello di Roma Est. Dalla giornata di domani, invece, si potrà fare anche online. Inoltre, chiunque l’ha acquistata, avrà la propria sagoma con la firma di Lulic. Per ciò che riguarda la riapertura degli stadi è un discorso che al momento si sta affrontando più a livello mediatico, ma per ora è presto parlare di questa possibilità. Lo stesso discorso vale per gli abbonati, viviamo giorno dopo giorno attendendo maggiori chiarezze”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: