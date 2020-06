Il Mattino | Gravina: “Riapriremo gli stadi se l’andamento migliorerà. I verdetti del campionato si assegnano in campo”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina è stato intervistato da Il Mattino. Si è dimostrato sereno sulla ripresa del campionato, avendo portato a termine una missione che sembraba impossbile. Ha toccato anche l’argomento Playoff-Playout, nel caso in cui ci dovesse essere un nuovo stop drastico del calcio. Queste le sue parole:“ll nostro obiettivo è assegnare in campo i verdetti di questo campionato. Ho sempre sostenuto che cambiare format in corsa sarebbe stato necessario se non ci fossero state le condizioni per la ripartenza. Invece oggi siamo molto vicini a questo traguardo, è giusto che si giochino tutte le partite in programma. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto, ad esempio, cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare, con club che magari ne hanno giocate di meno rispetto ad altri. L’algoritmo sarà ispirato a un principio di equità e buon senso. Ho svolto con fatica e determinazione un compito in cui ho sentito forte il senso di responsabilità. Andare oltre gli interessi di parte è stato difficile, ma necessario. Come ho detto, non volevo essere il becchino del calcio. Tifosi allo stadio? Me lo auguro. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo. Vorrei ringraziare il Ministro per l’attenzione che ha avuto verso il nostro mondo. In questi mesi nn c’è stato solo il tema della ripartenza, ma anche quello dei provvedimenti normativi da assumere in favore del calcio. Ci siamo confrontati quotidianamente nel rispetto dei reciproci ruoli.



