La Lega Serie A boccia l’algoritmo: in caso di nuovo stop niente scudetto e retrocessioni

Si è tenuta ieri in videoconferenza la riunione con tutti e 20 i presidenti dei club di Serie A per trovare una soluzione definitiva all’eventuale problema di ulteriore stop del campionato. La Lega Serie A ha deciso di bocciare definitivamente l’algoritmo per concludere la stagione in caso di nuovo stop. Nessun piano B: 16 le società contrarie, Milan favorevole e Lazio, Napoli e Bologna astenuti. L’idea sarebbe infatti quella di non assegnare lo scudetto e di non far retrocedere le ultime 3, a meno che non ci siano verdetti già aritmicamente assegnati dal campo. L’unico possibile utilizzo dell’algoritmo servirebbe a definire la griglia delle qualificazioni alle prossime Champions ed Europa League. Non ci saranno quindi posizioni di testa o di coda della classifica. Anche la possibilità di disputare playoff e playout è stata bocciata, si giocherebbero solo in caso in cui il campionato non riprendesse il 20 di giugno, cosa ormai poco probabile. Si attende comunque la risposta del Consiglio Federale che arriverà lunedì ma – come riportato da SportMediaset – sembrerebbe difficile che la proposta venga accettata perché complicherebbe ancor di più una situazione che già non sembra tra le più semplici.



