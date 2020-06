FIGC, terminato il Consiglio Federale: in caso di stop del campionato ufficializzati il piano B e il piano C

AGGIORNAMENTO

Il Consiglio Federale, conclusosi poco fa, ha stabilito i piani B e C da attuare in caso di ulteriore stop del campionato. Piano B: prevede la disputa di playoff e playout per stabilire sia la vincitrice dello Scudetto che le retrocessioni. Piano C: se non si potessero disputare verrebbe utilizzato l’algoritmo. In questo caso niente Scudetto, ma qualificazioni alle coppe e squadre retrocesse verrebbero comunque stabilite con la formula matematica.

Emerse le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. Secondo quanto riportato da Tmw, in merito al blocco retrocessioni proposto dalla Serie A, è passata stata accolta positivamente la linea della FIGC portata avanti dal presidente Gabriele Gravina. Toccherà all’algoritmo stabilire i verdetti in caso di nuovo ulteriore stop al campionato: 18 voti a favore contro 3 contrari. L’algoritmo servirà inoltre a stabilire retrocessioni e qualificazioni alle competizioni europee. Per quanto riguarda Playoff e playout, si disputeranno solo in caso di stop entro una certa data, ipoteticamente il 10 luglio, dopodiché vigerà solo l’algoritmo.

Come riportato da SkySport: Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B; la Lega Pro riparte con playoff e playout; stop definitivo al campionato di Serie A Femminile.

Questa mattina, a partire dalle ore 12:00, è in programma il Consiglio Federale a Roma. Come riporta TuttoMercatoWeb, nella sede della FIGC, oltre al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e a quello della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sono arrivati Pietro Lo Monaco ed il presidente della Lazio Claudio Lotito.



