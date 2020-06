Ledesma Academy: “Riparte la stagione. Al via Summer Camp e preiscrizioni. Lazio? In corsa per lo scudetto”

“Sono contento che i ragazzi possano tornare in campo e vivere nuovamente – anche se in maniera differente – il calcio.

Era fondamentale che si assicurasse la salute di tutti, ma ora che tutto sta pian piano tornando alla normalità siamo entusiasti perché questa stagione non poteva concludersi così”. Cristian Ledesma commenta in questo modo la tanto attesa ripartenza delle attività di calcio giovanile. E’ finalmente arrivato il via libera per far tornare i ragazzi in campo e la Ledesma Academy è pronta.

Locali sanificati e allenamenti preparati secondo i protocolli rilasciati dalla FIGC: “Saranno 20 giorni belli perché vedere i campi del Green Club vuoti mi ha fatto davvero male. Ma non ci fermeremo alla fine di giugno perché dal 6 Luglio inizierà anche il Summer Camp che darà l’opportunità a tutti i ragazzi sia nostri tesserati che esterni di imparare e divertirsi con noi”.

Sarà un’estate calda per l’Academy dell’ex capitano biancoceleste che si dedicherà per tutto il mese di luglio e parte di agosto ai ragazzi che vorranno impegnarsi sul campo: “Sarà un continuum della stagione per i nostri tesserati che usufruiranno in maniera gratuita del Summer Camp a compensazione dei mesi in cui il virus ci ha fermati e una scoperta della nostra metodologia di lavoro per tutti gli esterni che vorranno conoscerci. Se sarò presente al Camp? E’ ovvio, questa è la mia scuola calcio e sarò sul campo sia la mattina che il pomeriggio insieme a tutti coloro che parteciperanno”.

La prossima stagione sarà quella della conferma per la Ledesma Academy che quest’anno ha fatto il pieno di iscritti: “Abbiamo iniziato tardi rispetto alle altre società perché ci siamo messi in moto solo a metà luglio scorso e la risposta è stata eccezionale, non me lo aspettavo, è stato fantastico. Per la prossima stagione abbiamo già aperto le iscrizioni, tante conferme e molti ragazzi nuovi hanno chiesto informazioni e si sono già iscritti. Non vedo l’ora di tornare in campo. Abbiamo la fortuna di essere in un centro sportivo bellissimo dove possiamo rispettare le distanze di sicurezza e tutti i protocolli: due campi di calcio a 11, due di Calcio a 5 e un calcio a 8 e poi una pineta bellissima, un ristorante e bar appena rinnovato, 6 campi da padel e tanto altro insomma, gli spazi non mancano. Chi vorrà partecipare può cercarci su facebook e instagram dove ci sono tutti i contatti”.

Ripartirà anche la stagione della Serie A: “La Lazio deve puntare a vincere, con l’Inter e la Juve si giocheranno fino all’ultimo lo scudetto. Quello che si è visto fino a quando si è giocato mi fa ben sperare ma non sarà facile per nessuno”.

